Gás Natural Veícular Preço do GNV terá queda de 20% em Pernambuco Em todo o Estado, a Copergás calcula que são 91,8 mil usuários do GNV

A partir do dia 1º de maio, o Gás Natural Veicular (GNV) ficará 20% mais barato para o consumidor final segundo informações da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás). Além disso, o preço do gás natural fornecido para os consumidores industrial, comercial e residencial também terá uma redução de 19,4%. Em todo o Estado, a Copergás calcula que são 91,8 mil usuários do GNV.

A estimativa do setor é que, nos postos, o metro cúbico do GNV caia dos atuais R$ 3,65 e para R$ 3,12. Segundo a empresa, a revisão dos preços acontece nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Essa é a segunda queda consecutiva porque, em fevereiro deste ano, o preço do GNV caiu 14,8% e o gás natural, em média, 14,4%. O valor das tarifas reflete a variação do dólar e do barril de petróleo.

Segundo o presidente da Copergás, André Campos, a redução no preço do GNV é uma oportunidade para os pernambucanos terem acesso a um combustível mais econômico, seguro e menos poluente. “E o benefício será geral porque a diminuição da tarifa será praticamente a mesma nos outros segmentos. A indústria de Pernambuco e o comércio de Pernambuco têm à disposição uma fonte de energia fundamental para a competitividade de suas atividades”, completou.

Atualmente, a Copergás possui cerca de 76 mil clientes, desde residências até postos de combustíveis com GNV, passando por indústria e varejo, espalhados pela capital e pelo sertão pernambucano.

