tecnologia Preço do iPhone 17: veja valores no Brasil do novo lançamento da Apple Empresa anunciou seu novo celular nesta terça-feira em evento em Cupertino, na Califórnia

A loja da Apple no Brasil já anunciou para o dia 16 de setembro a pré-venda de seu novo smartphone no país.

Assim como ocorreu no ano passado, a empresa incluiu o Brasil na primeira leva do lançamento global da companhia.

Preços do iPhone 17 no Brasil

O iPhone 17 será o modelo mais acessível, com valores no Brasil a partir de R$ 7.999. O recém-lançado iPhone Air, que se destaca por ser o mais fino já produzido pela Apple, terá preço inicial de R$ 10.499. Já o topo de linha iPhone 17 Pro parte de R$ 11.499.

O país vem ganhando cada vez mais espaço nos planos da Apple, com o desenvolvimento de recursos em português já entre as primeiras levas de nações para o Apple Intelligence, por exemplo.

Nos Estados Unidos, o iPhone 17 terá preço a partir de US$ 999. A versão iPhone 17 Air custara a partir de US$ 999 e US$ 1,099 a linha Pro, mantendo assim os mesmo preços do ano passado quando foram lançados. Havia uma expectativa de aumento de preços, o que acabou nao acontecendo.

Agora, como o iOS 26, o novo sistema operacional da companhia, que chega ao público nos próximos dias, também terá diversos recursos já em português.

