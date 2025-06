A- A+

São João Preço do milho verde subiu até 54,55% em relação a 2024 Monitoramento também revelou uma variação de até 25% do preço, dependendo do dia e horário da compra

Ingrediente tradicional de pratos típicos que ganham espaço nas mesas das festas de São João, o milho verde é um dos produtos mais procurados durante o mês de junho. Quem vai às compras, no entanto, precisa redobrar a atenção.

Segundo um levantamento do Procon Pernambuco, as oscilações do preço do milho chegam a até 25%, dependendo do dia e do horário da compra. O monitoramento ainda registrou uma alta de até 54,55% nos preços do produto em comparação com o mesmo período de 2024. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de junho no Centro de Abastecimento Logístico de Pernambuco (Ceasa).

O levantamento identificou oscilações que chegaram a até 25% no valor do produto. No último dia da pesquisa, a mão de milho verde de tamanho pequeno, por exemplo, foi encontrada por até R$25. Já o milho verde grande apresentou preços entre R$50 e R$60, em uma oscilação de 20% no período analisado. A mão de milho médio, por sua vez, variou entre R$ 35 e R$ 45, com média entre R$ 35 e R$ 40, e registrou um aumento de 54,55% em relação ao mesmo período de 2024.

A economista Lytiene Rodrigues revela os fatores que resultam no aumento dos preços do milho verde.

“Temos dois fatores que contribuem para esse nível de preços. O primeiro são as condições climáticas e o segundo, a demanda sazonal, porque no mês de junho, existe uma cultura na gastronomia do Nordeste, de se consumir muitos alimentos à base de milho verde, como canjica, pamonha e bolos”, ressalta.

Dicas

Com o preço em alta, a economista ressalta que, na hora da compra, o consumidor precisa avaliar as suas necessidades e os custos na logística de deslocamento para saber qual opção vale mais a pena. “Depende do nível de consumo. Consumidor final, sugiro verificar o preço da espiga de milho nos supermercados maiores, no bairro” explica. Segundo ela, a opção economiza tempo e combustível para quem não vai fazer compras de alto volume.

“Contudo, se estamos falando daquele pequeno comerciante, que vai transformar o milho na canjica, pamonha e vender o produto final para um consumidor final, é interessante, dependendo do volume de compra, para os três a quatro próximos dias, se deslocar com outro comerciante para municípios circunvizinhos”, avalia.

Vendas em alta

Apesar do preço do milho verde mais alto este ano, a previsão do Ceasa é que as vendas superem as de 2024. Segundo o presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues, a expectativa é de alta nas vendas. “Estamos otimistas. A expectativa é que ultrapassemos os números de 2024, mesmo com a estiagem que afetou algumas regiões produtoras. A operação 24 horas tem funcionado bem, com maior fluxo nas madrugadas e boa aceitação da estrutura reformada do Pátio do Milho”, afirmou Bruno Rodrigues.

Durante a abertura do Pátio do Milho, no dia 6 deste mês, Bruno Rodrigues revelou que, no ano passado, o entreposto vendeu 11, 4 milhões espigas e a expectativa para este ano é de chegar a 15 milhões unidades comercializadas. Até ontem, o entreposto contabilizou 5.668.908 espigas de milho verde comercializadas, com a circulação de 292 caminhões carregados apenas de milho nas dependências do Ceasa-PE.

