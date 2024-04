A- A+

Ouro Preço do ouro dispara e bate nove recorde na China; entenda Tensões geopolíticas causadas pelos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio proporcionaram impulsos adicionais

Os preços do ouro sofreram uma alta recorde, nesta segunda-feira, depois que o Banco Central da China deu andamento ao abastecimento de suas reservas. Uma onça de ouro (aproximadamente 31 gramas) agora atinge os US$ 2.355 nas negociações asiáticas, depois que o país acumulou 72,74 milhões de onças troy finas em março, com a 17° compra consecutiva. Assim, mediante os cálculos e aproximações necessárias, 1 grama de ouro custa cerca de R$ 377, no Brasil.

Ainda de acordo com dados do World Gold Council analisados pela mídia britânica, o ouro apresenta um rali interessante desde o início do último mês, que tem como causa as compras de variados bancos centrais, com mais de 64 toneladas líquidas adquiridas nos primeiros dois meses de 2024.

Outra causa que impactou no preço do material são os possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, que repercutem nas últimas semanas. Entre março de 2022 e julho de 2023, o órgão elevou 11 vezes consecutivas sua taxa de fundos, como uma resposta à inflação crescente. Logo depois, estabilizou em 5,25% a 5,5%. Com a queda da inflação, há o aumento da probabilidade do Banco Central dos EUA reduzir a taxa de fundos para os próximos meses.

As taxas de juros apresentam uma tendência histórica de serem correlacionadas aos preços do ouro, visto que a redução delas, torna o ouro um investimento mais atrativo se comparado com ativos de renda fixa, como títulos. O metal é considerado um "porto-seguro" pelos investidores.

Como resultado, a UBS Global Wealth Management prevê que o valor do ouro subirá para US$ 2.500/onça até o final de 2024, uma melhoria em relação às previsões anteriores de US$ 2.250/onça.

Tal como bens e serviços, os preços do ouro são impulsionados pela dinâmica entre oferta e demanda. De acordo com a World Gold Council, a demanda por ouro cresceu cerca de 3%, com um recorde de 4.899 toneladas no ano passado.

Além disso, devido às tensões geopolíticas causadas pelos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, os preços do ouro receberam um impulso adicional. Famílias e investidores na China, buscando uma alternativa segura devido às pressões significativas nos mercados de ações e imobiliário do país, impulsionaram parte desse crescimento.

O ouro é frequentemente considerado um porto seguro durante crises e recessões. Ele atua como um mecanismo de proteção contra a inflação e oferece oportunidades de diversificação para investidores.

