A- A+

BRASIL Preço do ovo dispara e sobe 13% em março, com salto nas exportações Além do ovo, as principais altas foram do tomate (22,55%) e do café moído (8,14%)

O preço do ovo disparou e subiu 13,13% em março, informou o IBGE nesta sexta-feira. Parte da alta é atribuída ao salto nas exportações. As vendas cresceram 342,2% no mês passado, e os Estados Unidos foi o principal destino, segundo a Associação Brasileiro de Proteína Animal (ABPA).

Em março foram embarcadas 3.770 toneladas de ovo, contra 853 toneladas no mesmo período de 2024. Segundo a ABPA, no acumulado do ano, entre janeiro e março deste ano, as exportações atingiram 8,6 toneladas, um aumento de 97,2% em relação ao mesmo período de 2024.

Além do ovo, as principais altas foram do tomate (22,55%) e do café moído (8,14%). Juntos, os três alimentos responderam por um quarto da inflação de março. O café moído já acumula uma alta de 77,78% nos últimos 12 meses.

Veja também