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PETRÓLEO Preço do petróleo Brent sobe 5% devido aos temores de escalada no Oriente Médio Escalada do conflito entre Israel e os Estados Unidos contra o Irã aumentou os temores sobre o fornecimento de hidrocarbonetos do Oriente Médio

O preço do petróleo Brent do Mar do Norte subiu mais de 5% nesta quinta-feira (19), após o Irã ameaçar atacar instalações de seus vizinhos no Golfo em retaliação ao bombardeio de um de seus campos de gás.

A escalada do conflito entre Israel e os Estados Unidos contra o Irã aumentou os temores sobre o fornecimento de hidrocarbonetos do Oriente Médio.

Por volta das 13h15 GMT (10h35 em Brasília), o preço do Brent, referência global, subia 5,45%, a US$ 113,23 por barril. O West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, subia 1,58%, para US$ 97,84 por barril.

Em meio à escalada, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou destruir o campo de gás South Pars, no Irã, caso as instalações de Ras Laffan, no Catar, sejam atacadas novamente.

Os mercados têm oscilado com o desenrolar do conflito no Oriente Médio, alarmados por ataques à infraestrutura energética que podem interromper o fornecimento de petróleo bruto.

Por volta das 14h00 GMT (11h00 em Brasília), a Bolsa de Frankfurt registrava -2,32%, a de Londres, -2,30%, e a de Milão, -2,25%. O índice CAC 40, em Paris, voltou a registrar menos de 2% (-1,83%).

Wall Street também apresentava recuos. O Dow Jones Industrial Average caía 0,76%, o Nasdaq Composite, 1,10%, e o S&P 500, 0,83%.

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