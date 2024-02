A- A+

EUA Preço do petróleo cai após aumento das reservas nos EUA O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril cedeu 1,41%, a 81,60 dólares

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (14) após um forte aumento nas reservas nos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril cedeu 1,41%, a 81,60 dólares. Enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para março perdeu 1,57%, a 76,64 dólares.

As reservas comerciais de petróleo dos Estados Unidos aumentaram fortemente na semana passada, muito mais do que o previsto pelo mercado, mas as de gasolina caíram, também mais do que o esperado, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira.

A Agência de Informação de Energia norte-americana (EIA, sigla em inglês) relatou que na semana encerrada em 9 de fevereiro, as reservas de petróleo saltaram 12 milhões de barris, contra um aumento de 3,35 milhões de barris previsto pelos analistas de mercado, segundo o consenso coletado pela agência Bloomberg.

As reservas de gasolina, por sua vez, caíram 3,7 milhões de barris, em comparação com a queda de 1,55 milhão de barris esperada pelos analistas.

O ingresso no período anual de manutenção das refinarias fez com que o petróleo se acumulasse sem processamento. A taxa de utilização da capacidade instalada de refino caiu para 80,6%, contra 82,4%, que já era um nível fraco registrado na semana anterior.

"O aumento dos estoques de petróleo se explica pela baixa taxa de utilização das refinarias", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Embora tenhamos visto uma queda nos estoques de gasolina e óleo diesel, o mercado ficou decepcionado com a demanda semanal, que recuou, e isso colocou mais pressão sobre os preços", acrescentou em entrevista à AFP.

"O mercado petrolífero ainda está afetado pelos acontecimentos no Oriente Médio, que podem levar a uma interrupção no fornecimento, e, por outro lado, observa um crescimento decepcionante da demanda [de petróleo], apesar do otimismo da Opep+", acrescentou Lipow.

