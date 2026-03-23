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Bolsas Preço do petróleo cai e bolsas se recuperam após declarações de Trump sobre Irã A recuperação perdeu parte do impulso depois que meios de comunicação iranianos indicaram que não havia ocorrido qualquer conversa entre Teerã e Washington

Os preços do petróleo despencaram e as bolsas subiram nesta segunda-feira (23) depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu ataques contra a infraestrutura energética iraniana, para os quais havia estabelecido um prazo de 48 horas, ao afirmar que mantinha conversas "muito boas" com Teerã.

Os preços futuros do petróleo chegaram a cair mais de 14% após os comentários de Trump em sua plataforma Truth Social, mas recuperaram parte dessas perdas depois que o Irã negou a existência de conversas.

O Brent do mar do Norte, referência internacional, fechou com queda de 10,9%, a 99,94 dólares por barril, enquanto seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), perdeu 10,3%, a 88,13 dólares.

Sam Stovall, da CFRA Research, afirmou que o fato de Trump ter especificado uma pausa de cinco dias nos ataques à infraestrutura energética "significa que provavelmente poderemos ver alguma força adicional ao longo desta semana" nos mercados acionários.

As bolsas asiáticas e europeias haviam iniciado a semana com fortes perdas, mas a revelação de Trump, que ocorreu após o fechamento dos mercados na Ásia, impulsionou uma recuperação das ações europeias e americanas.

A recuperação perdeu parte do impulso depois que meios de comunicação iranianos indicaram que não havia ocorrido qualquer conversa entre Teerã e Washington.

O FTSE 100 de Londres encerrou o dia em queda (-0,24%), pressionado pelo tombo das ações de energia e defesa. Paris subiu 0,79%, Frankfurt 1,22%, Milão 0,81% e Madri 1,04%.

Os principais índices de Wall Street fecharam em alta: o S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow Jones avançaram todos mais de 1%.

"É incrivelmente difícil operar nesses mercados quando Trump passa de uma escalada massiva a declarar paz/vitória... mas o mercado está satisfeito, por enquanto, de que não entraremos em uma nova fase de perigo", afirmou Neil Wilson, estrategista de investimentos da Saxo UK.

Analistas alertaram para um possível aumento da inflação, já que os preços do petróleo seguem muito acima dos níveis anteriores à guerra, apesar da queda desta segunda-feira.

Isso poderia levar os bancos centrais a elevar as taxas de juros, desacelerando assim a economia mundial.

O último anúncio de Trump fez o dólar cair frente ao euro, à libra e ao iene.

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