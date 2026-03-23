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Guerra no Oriente Médio

Preço do petróleo cai mais de 10% após declaração de Trump sobre negociações com o Irã

Principais bolsas europeias também reagiram com o otimismo e, após acumularem perdas de mais de 2% durante a sessão matutina

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

Os preços do petróleo despencaram mais de 10% nesta segunda-feira (23), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o adiamento dos ataques às instalações de energia iranianas, após conversas "muito boas" com Teerã.

Tanto o petróleo Brent quanto o West Texas Intermediate caíram mais de 14%, fechando a 96 dólares e 84,37 dólares por barril, respectivamente.

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As principais bolsas europeias também reagiram com o otimismo e, após acumularem perdas de mais de 2% durante a sessão matutina, operaram em território positivo por volta das 11h30 GMT (08h30 em Brasília).

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