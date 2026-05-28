Qui, 28 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado

Preço do petróleo fecha sem tendência definida ante possível acordo EUA-Irã

Os dois países chegaram a um acordo-quadro para pôr fim à guerra no Oriente Médio, que está entrando em seu quarto mês

Reportar Erro
Mundo utiliza reservas de petróleo em ritmo recorde, alerta AIEMundo utiliza reservas de petróleo em ritmo recorde, alerta AIE - Foto: Geraldo Falcão/Agência Petrobras

Os preços do petróleo fecharam sem uma tendência clara nesta quinta-feira (28), com os operadores oscilando entre a cautela e a esperança de avanços diplomáticos entre Estados Unidos e Irã.

Os dois países chegaram a um acordo-quadro para pôr fim à guerra no Oriente Médio, que está entrando em seu quarto mês, mas ainda não foi aprovado pelo presidente americano, Donald Trump, informaram nesta quinta fontes americanas à AFP.

Após esta notícia, o preço do petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em julho finalmente recou 0,62% para 93,71 dólares o barril. Durante a sessão, tinha alcançado um máximo de 98,20 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês subiu 0,25% a 88,90 dólares o barril.

O mercado "aprendeu a receber com reservas este tipo de notícias", declarou à AFP Stephen Schork, analista do The Schork Group.

Para alguns operadores, "isto é um jogo de blefes entre Washington e Irã", sobretudo porque as duas partes trocaram acusações nesta quinta-feira de violar o cessar-fogo após ataques aéreos cruzados, o que gera dúvidas sobre a possibilidade de se alcançar um acordo rapidamente.

Leia também

• Lula: falta pouco para anúncio sobre petróleo na Margem Equatorial

• Lula retoma perfurações de petróleo no Polo Urucu, maior província petrolífera terrestre do país

• Lula: falta pouco para anúncio sobre se há ou não petróleo a ser explorado na Margem Equatorial

"Por enquanto, não temos solução" para o conflito "e o Estreito de Ormuz permanece fechado", observou Schork. Quase um quinto do petróleo mundial normalmente transita por esta passagem estratégica, que Teerã bloqueou de fato desde os primeiros ataques de Israel e Estados Unidos, no fim de fevereiro.

"Mesmo se o estreito for reaberto, não seria completamente navegável antes do outono" boreal, avaliou o analista.

Segundo vários especialistas, a volta à normalidade no fluxo de petróleo poderia demorar vários meses, sobretudo devido às operações de desminagem necessárias para assegurar as rotas marítimas.

O Irã, por sua vez, não abandonou seu plano de controlar a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Em 18 de maio, Teerã formalizou a criação de um novo organismo para gerenciar o tráfego marítimo e arrecadar as taxas correspondentes: a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA).

Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ameaçou sancionar todos aqueles que pagarem estas taxas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter