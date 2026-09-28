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mercado Preço do petróleo oscila ante incerteza diplomática no Oriente Médio O preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 0,92%, a 105,28 dólares

Um aumento expressivo, seguido de queda e finalmente de um fechamento em leve alta: os preços do petróleo oscilaram nesta segunda-feira (28) no compasso dos anúncios sobre possíveis diálogos entre Washington e Teerã.

O preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 0,92%, a 105,28 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês subiu 0,21%, a 92,60 dólares.

A diferença nos preços destas duas referências da commodity se deve à maior exposição do Brent aos riscos logísticos internacionais, enquanto o WTI se orienta principalmente ao mercado americano.

David Morrison, analista da Trade Nation, disse que os operadores se mantêm "em alerta".

No começo da sessão, os mercados reagiram com preocupação à recusa do presidente americano, Donald Trump, de um plano apresentado pelo Irã para reabrir no prazo de sete dias o estratégico Estreito de Ormuz, onde o tráfego segue praticamente paralisado.

No entanto, Trump declarou no domingo ao veículo de imprensa Axios que espera que os diálogos com Teerã sejam retomados nos próximos dias.

Mais tarde, a agência estatal iraniana Irna informou que a delegação do Irã em Nova York, que voltará a Teerã na terça-feira, não tinha prevista uma nova reunião com funcionários americanos.

No entanto, o chanceler iraniano se reunirá com o mediador catari, segundo reportou outro veículo estatal.

"O cara a cara e a ausência de um calendário confiável" para alcançar um acordo impulsionam os preços do petróleo, segundo Tamas Varga, analista da PVM. Ao mesmo tempo, a perspectiva de um diálogo acalma o mercado.

Os preços se mantêm abaixo de seus máximos registrados no começo do conflito no Oriente Médio.

Mas não se espera uma redução no curto prazo, advertiu Gregory Brew, do Eurasia Group.

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