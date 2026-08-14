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COMBUSTÍVEIS

Preço do petróleo sobe após novas ameaças dos EUA ao Irã

O preço do Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,67%, a 88,52 dólares o barril

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Alta do petróleo foi impulsionada pelo suporte da postura dos Estados Unidos em relação ao IrãAlta do petróleo foi impulsionada pelo suporte da postura dos Estados Unidos em relação ao Irã - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (14), impulsionados pelo suporte da postura dos Estados Unidos em relação ao Irã, com Washington indicando a possibilidade de um isolamento econômico sem precedentes da república islâmica.

O preço do Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,67%, a 88,52 dólares o barril.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro, subiu 1,42%, a 82,40 dólares o barril.
 

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Na quinta-feira, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ameaçou Teerã com "uma combinação de isolamento econômico sem precedentes e a continuação do bloqueio do Estreito de Ormuz, que impedirá a entrada e a saída de mercadorias dos portos iranianos".

"Terá mais anúncios na próxima semana", anunciou Bessent em declarações à emissora Newsmax.

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse, por sua vez, que o bloqueio dos portos iranianos poderia ser interrompido "pelo tempo que for necessário". “Não há limite de dados”, acrescentou.

Em questão de dias, o panorama mudou. No começo de agosto, Washington anunciou um acordo iminente para reabrir o Estreito de Ormuz, o que provocou uma queda nos preços do petróleo.

"Estados Unidos e Irã seguem fazendo afirmações contraditórias sobre o controle do estreito e o estado do tráfego marítimo por esta via", disse David Morrison, analista da Trade Nation.

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, declarou recentemente que “quase 9 milhões de barris diários” saem do Golfo Pérsico através de Ormuz.

“Isso representa aproximadamente o dobro do petróleo do que estima a maioria dos analistas independentes, que monitoram o tráfego no estreito”, afirmou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

Mas estes dados “são discutíveis”, disse Norman Liebke, do Commerzbank. No entanto, o analista destaca que são muitas as embarcações que navegam pela área com o transpondedor desligado, o que complica o seu rastreamento.

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