A- A+

Petróleo Preço do petróleo sobe e oferta mundial cai Ambas as referências globais estão se beneficiando dos problemas de fornecimento

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (28), véspera de um fim de semana prolongado em que muitos mercados estarão fechados na sexta e na segunda, em um contexto geopolítico marcado pelo temor de uma queda na oferta em várias regiões do mundo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 1,61%, a 87,48 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, teve alta de 2,23% e foi a 83,17 dólares.

Ambas as referências globais estão se beneficiando dos problemas de fornecimento ou dos temores de escassez em todo o mundo.

"As perspectivas de produção e exportação da Rússia têm se deteriorado gradualmente devido aos ataques com drones ucranianos", explicou Tamas Varga, analista da PVM Energy.

Kiev intensificou seus ataques contra a Rússia nas últimas semanas, especialmente contra instalações de energia.

Matt Smith, da consultoria Kpler, destacou que "o contexto geopolítico e o desejo da Opep+ de manter seus cortes de produção têm sustentado os preços do petróleo".

Quanto à oferta global, Varga comentou que há "um forte consenso de que os estoques mundiais de petróleo se esgotarão ao longo do ano", dado que "a demanda está atingindo níveis sem precedentes" e que "a Opep+ parece estar aderindo às restrições de produção autoimpostas, pelo menos até junho".

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na aliança Opep+ realizarão em 3 de abril uma reunião técnica de seu Comitê Conjunto Ministerial de Monitoramento.

Veja também

Bolsa de Nova York Wall Street encerra bom trimestre com recordes de Dow Jones e S&P 500