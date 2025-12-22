A- A+

ceia de natal Preço dos itens da ceia de Natal variam em até 270%, de acordo com Procon Recife Um dos destaques foi as castanhas com valor entre R$ 18,90 a R$ 69,99

Quem deixar de fazer pesquisa antes das compras da ceia de Natal pode pagar mais caro, isso porque a diferença de preços chegam a 270% entre estabelecimentos do Recife. O alerta é do Procon Recife, que divulgou a pesquisa anual de preços dos principais itens consumidos nesta época do ano, com o objetivo de ajudar o consumidor a economizar e evitar surpresas no valor final da compra.

Entre os produtos com maior variação está a castanha, vendida por valores que vão de R$ 18,90 a R$ 69,99, uma diferença de 270,32%. A noz também apresentou oscilação significativa, sendo encontrada entre R$ 49,90 e R$ 116,90, o que representa uma variação de 133,85%.

Nos itens que compõem os pratos principais da ceia, o bacalhau registrou variação de 89,38%, com preços entre R$ 28,99 e R$ 54,90. Já o frango defumado foi encontrado por valores que variam de R$ 54,98 a R$ 74,99, diferença de 36,40%.

O momento de garantir um dos principais itens da ceia também pede atenção. O panetone de frutas apresentou preços entre R$ 13,99 e R$ 21,99, uma variação de 57,18% entre os estabelecimentos pesquisados.

Veja também