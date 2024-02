A- A+

Frete Preço médio do frete subiu 2% em janeiro ante dezembro, aponta IFR O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base em 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio

O preço médio do frete por quilômetro rodado fechou janeiro a R$ 6,36 no País, o que representa uma elevação de 2% ante dezembro de 2023 e uma queda de 10% no comparativo com a média registrada em janeiro do ano passado, segundo dados da última análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR).



"Este é o primeiro aumento no valor médio do frete desde abril do ano passado. O novo reajuste da tabela do frete refletiu diretamente no aumento do custo de transporte", destaca Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom.





Em janeiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atualizou os pisos mínimos de frete e editou nova resolução. Os preços médios tiveram aumentos de 1,03% a 5,66%, dependendo do tipo de operação de transporte, segundo a Edenred.



E, em fevereiro, os valores de frete devem registrar nova alta, em decorrência aumento do litro do diesel, após o início da vigência das novas alíquotas do ICMS.



O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base em 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.

