Preços das apostas das Loterias Caixa aumentam a partir desta quarta (9)

As apostas das Loterias Caixa aumentam de preços, a partir desta quarta-feira (9). O reajuste alcança as modalidades como a Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete.

De acordo com a Caixa, o aumento busca ampliar as premiações e fortalecer os repasses sociais, contribuindo para o desenvolvimento do país.

“A atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros”, informa o banco, em comunicado.

Confira abaixo o cronograma de ajuste e os novos valores por modalidade:

Modalidade Novos Valores Nº do Concurso Abertura de Apostas Sorteio Dupla Sena R$ 3,00 2.832 09/07/2025 11/07/2025 Quina R$ 3,00 6.770 09/07/2025 10/07/2025 Lotofácil R$ 3,50 3.439 09/07/2025 10/07/2025 Loteca R$ 4,00 1.202 09/07/2025 14/07/3035 Mega-Sena R$ 6,00 2.887 10/07/2025 12/07/2025 Super Sete R$ 3,00 0.727 30/07/2025 01/08/2025

