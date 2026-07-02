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Imóveis Preços do aluguel no Brasil voltam a subir mais que a inflação De acordo com o Índice FipeZAP, os valores de locação avançaram 0,85% no período, enquanto a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 0,58%

A alta no preço do aluguel residencial no Brasil vem sendo uma grande dor de cabeça para as pessoas que estão à procura de imóveis. Somado a isso, dados do Índice FipeZAP de Locação revelam que os valores voltaram a subir acima da inflação no mês de maio.

O levantamento apontou que os valores de locação avançaram 0,85% no período, enquanto a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 0,58%. Já o IGP-M, conhecido como o "índice do aluguel", registrou alta semelhante de 0,84%.

A professora de economia digital do Cesar School Amanda Aires explica que a alta nos preços dos aluguéis acima da inflação afeta diretamente o poder de compra das pessoas que moram ou querem morar de locação.

“Isso é ruim porque o poder de compra das famílias não acompanha esse reajuste: se o salário sobe pela inflação (ou pouco mais), mas o aluguel sobe muito mais, o aluguel ‘come’ uma fatia cada vez maior da renda. Na prática, sobra menos dinheiro para alimentação, transporte, lazer e mais pessoas ficam impedidas de morar sozinhas ou perto do trabalho”, detalha.

Diante desse cenário, Amanda ainda projeta que é difícil que ocorra queda no preço do aluguel nos próximos meses. No entanto, a economista afirma que é possível que exista uma desaceleração.

“No curto prazo, o cenário é de desaceleração, não de queda. Os dados indicam desaceleração, com alta menor que em 2025 e abaixo da inflação, mas não queda e isso vale só para novos contratos, já que os antigos seguem sem reajuste relevante por causa do IGP-M negativo”, comenta.

Recife

No Recife, os preços dos aluguéis residenciais acompanham a alta nacional e seguem acima da inflação, segundo o mais recente Índice FipeZAP de Locação. Em maio de 2026, o valor médio dos aluguéis na capital pernambucana registrou aumento de 0,39%, mantendo a tendência de valorização do mercado imobiliário.

No acumulado de 2026, entre janeiro e maio, os aluguéis no Recife avançaram 4,92%, percentual superior à inflação oficial medida pelo IPCA no mesmo período (3,20%). Já na comparação com os últimos 12 meses, a alta chega a 10,09%, mais que o dobro da inflação acumulada, que foi de 4,72%.

O levantamento também mostra que Recife possui um dos mercados de locação mais caros do país. O preço médio do aluguel residencial na capital alcançou R$ 63,64 por metro quadrado em maio, o segundo maior entre as 22 capitais analisadas, ficando atrás apenas de São Paulo (R$ 64,67/m²).

O doutor em economia e professor Doutor em Economia e Professor da FCAP-UPE Joebson Maurilio aponta que diversos fatores contribuem para esse fenômeno. “Uma das causas é a dificuldade de acesso a crédito. A taxa Selic ainda não está tendo uma sinalização de queda abrupta, o que dificulta o acesso a crédito, restando como opção o aluguel. Então essa demanda é alta e acaba trazendo o preço para cima. A gente tem também uma escassez de oferta, os custos de manutenção”, pontua.

Maurilio ainda acrescenta que a localização também influencia para o aumento no preço dos aluguéis. “A Zona Sul e alguns lugares da Zona Norte (ambas do Recife) são áreas que que recebem uma melhoria contínua, uma atenção, às vezes, diferenciada do poder público e isso também valoriza os imóveis da região”, afirma.

Alerta

Com o mercado imobiliário aquecido e impulsionando a alta no valor dos aluguéis, o advogado especialista em direito imobiliário e fundador da GMG Premiere, Guilherme Guerra, alerta que o inquilino deve ter cuidado redobrado logo no início da relação contratual.

"A premissa fundamental é garantir que o contrato de locação especifique claramente o índice de referência para o reajuste anual, sendo essencial observar como esse indicador se comporta tanto em momentos de valorização quanto de retração do mercado", explica.

Caso o documento já tenha sido assinado sem a devida atenção a esse detalhe, ainda existem caminhos legais. "É possível acionar o proprietário judicialmente por meio de uma ação revisional de aluguel, um mecanismo que pode reduzir ou ampliar o valor pago mensalmente, dependendo das particularidades de cada caso", argumenta o especialista.

Contudo, Guilherme Guerra orienta que o diálogo deve ser sempre a primeira e mais importante ferramenta nessa relação. Ele recomenda buscar a negociação direta com o locador, demonstrando o interesse real em permanecer no imóvel e zelar por ele, além de pontuar que um reajuste abusivo pode acabar comprometendo a pontualidade dos pagamentos.

"A via judicial só deve ser acionada quando todas as tentativas de acordo se esgotarem. Nesse cenário, munido de assessoria jurídica especializada, o inquilino poderá comprovar a abusividade do aumento ao apresentar dados comparativos de imóveis com o mesmo perfil e localizados na mesma região", pontua o advogado.

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