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Petroléo Preços do petróleo caem apesar das novas sanções dos EUA contra o Irã Barril do Brent caiu 3,89%, para US$ 88,58, enquanto o do West Texas Intermediate (WTI) recuou 3,12%

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (25), enquanto os operadores mantêm a esperança de que os esforços diplomáticos entre Washington e Teerã continuem, apesar da nova rodada de sanções dos Estados Unidos contra o Irã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em outubro, caiu 3,89%, para US$ 88,58.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, recuou 3,12%, para US$ 82,36.

"O preço do petróleo continua caindo enquanto o cenário geopolítico permanece tranquilo", observam os analistas da Briefing.com.

O ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, informou no X sobre "uma reunião muito positiva e produtiva com o presidente iraniano", Masoud Pezeshkian, "sobre o conflito entre Irã e Estados Unidos".

O encontro tratou, em particular, das "medidas necessárias de ambas as partes para restabelecer o protocolo de acordo de Islamabad, abrindo assim o caminho para uma solução abrangente do conflito".

Esse protocolo de acordo foi assinado em meados de junho por Teerã e Washington para pôr fim à guerra, mas foi desfeito no início de julho com a retomada das hostilidades.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, apresentou na segunda-feira novas sanções para "cortar todos os recursos econômicos" do Irã.

A China, grande consumidora de petróleo iraniano, já avisou que "defenderá firmemente" seus interesses.

Por sua vez, os ministros das Relações Exteriores do Irã e de Omã também discutiram nesta terça-feira um acordo-quadro que estabelece um "corredor temporário" de navegação no estreito e prevê uma operação de desminagem.

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