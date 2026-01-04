A- A+

Economia Preços do petróleo caem cerca de 1% após ataque dos EUA na Venezuela Embora a Venezuela possua as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo sua produção é baixa por conta de sanções dos Estados Unidos

Os preços do petróleo caíram cerca de 1% nesta segunda-feira (5, data local), após a operação das forças de segurança dos Estados Unidos que levou à captura do presidente Nicolás Maduro na Venezuela.

Nas primeiras operações na Ásia, o preço do Brent recuou 0,63%, para 60,37 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu 0,70%, para 56,92 dólares por barril.

O presidente Donald Trump afirmou no sábado que os Estados Unidos vão dirigir a Venezuela durante um período de transição e incentivar as empresas americanas a explorar o petróleo do país.

"A situação do mercado mundial de petróleo segue inalterada, com os preços pressionados por um excesso de oferta", disse Rob Thummel, da empresa Tortoise Capital Management.

No entanto, "no curto prazo, a instabilidade na Venezuela pode gerar temores de perturbações no fornecimento, o que poderia elevar os preços", assegurou Kyle Rodda, analista na Austrália da corretora Capital.com.

Embora a Venezuela possua as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo — 303,221 bilhões de barris, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), da qual é membro — sua produção é baixa.

Estima-se que, antes do recente aumento das tensões com Washington, o país produzia um milhão de barris por dia, frente ao pico de 3,5 milhões alcançado durante o governo de Hugo Chávez (1999–2013).

