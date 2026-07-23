CONFLITO
Preços do petróleo disparam, com um salto de 8% para o Brent
Alta é impulsionada pelo aumento do conflito no Estreito de Ormuz
O conflito entre o Irã e os EUA se intensifica no Estreito de Ormuz. Os países disputam o controle da via marítima, principal rota do petróleo que escorre do Oriente Médio - Foto: AFP
Os preços do petróleo voltaram a subir com força nesta quinta-feira (23), impulsionados por novos ataques contra navios no Mar Vermelho, gerando temores de uma nova perturbação do transporte marítimo, sacudido nos últimos meses pelas intervenções militares no Estreito de Ormuz.
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Por volta das 18h20 GMT (15h20 de Brasília), o barril do Brent do Mar do Norte operava em alta de 8,36%, a 101,93 dólares, uma cifra que não alcançava desde o fim de maio.
Seu equivalente americano, o barril de WTI, era cotado a 93,44 dólares, o que representou um aumento de 7,61%.