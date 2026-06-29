Seg, 29 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
mercado

Preços do petróleo fecham em alta por escalada de tensões entre Irã e EUA

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 1,61%, a 73,15 dólares

Reportar Erro
Esta vista geral mostra tanques de armazenamento em uma refinaria de petróleo em Kawasaki, província de Kanagawa, em 17 de março de 2026Esta vista geral mostra tanques de armazenamento em uma refinaria de petróleo em Kawasaki, província de Kanagawa, em 17 de março de 2026 - Foto: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (29), em um mercado atento à escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã durante o fim de semana, apesar do anúncio da cessação das hostilidades.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 1,61%, a 73,15 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em agosto subiu 2,20%, a 70,75 dólares.

"O mercado tem dúvidas sobre o acordo" assinado em 17 de junho por Washington e Teerã, comentou à AFP Stephen Schork, analista do The Schork Group.

Leia também

• ANP divulga lista de empresas habilitadas para leilões de petróleo e gás em outubro

• Petróleo fecha em queda com aumento da oferta e Brent volta a nível pré-guerra

• UE diz que fluxos de petróleo se recuperam, mas alerta que retomada pode levar tempo

Estados Unidos e Irã trocaram ataques neste fim de semana em meio a acusações mútuas de violações do cessar-fogo.

No domingo, as duas partes tentaram baixar as tensões com o anúncio do fim das hostilidades.

O mercado respirou aliviado quando o presidente americano, Donald Trump, confirmou, nesta segunda-feira, que na terça serão realizadas reuniões de paz entre o Irã e os Estados Unidos em Catar.

As tensões se concentram, em particular, na gestão do estratégico Estreito de Ormuz, onde o tráfego marítimo caiu durante o fim de semana devido aos ataques iranianos contra navios mercantes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter