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Comércio Internacional Preços do petróleo sobem 5% por receio de novos ataques no Oriente Médio Por volta das 10h50 GMT (07h50 no horário de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subia 5,09%, a 105,30 dólares (R$ 525,75)

Os preços do petróleo subiram fortemente nesta quinta-feira (8) após informações da mídia americana indicarem que a Casa Branca poderia atacar o Irã novamente antes das eleições legislativas de meio de mandato, em 3 de novembro.

Por volta das 10h50 GMT (07h50 no horário de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subia 5,09%, a 105,30 dólares (R$ 525,75).

O barril de West Texas Intermediate para entrega em novembro, por sua vez, subia 5,12%, a 92,80 dólares (R$ 463,34).

"A Casa Branca pediu ao Pentágono que elaborasse opções de ataques a alvos iranianos, que poderiam ser realizados antes das eleições de meio de mandato, segundo duas autoridades da administração", aponta o site da publicação The Atlantic.

O veículo Axios, citando "fontes", afirma que nenhuma decisão final foi tomada, mas que, caso ocorressem novamente "operações de combate de grande envergadura", isso incluiria "bombardeios maciços contra infraestruturas energéticas e nucleares iranianas".

Esses vazamentos para a imprensa devem ser entendidos no contexto de "esforços que visam pressionar o Irã, reduzir os preços da energia e demonstrar avanços no conflito antes das eleições" de novembro, explicou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

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