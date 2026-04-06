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Guerra no Oriente Médio

Preços do petróleo superam 110 dólares após ameaças de Trump

Estreito de Ormuz permanece bloqueado

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Guerra no Oriente médio e o preço do petróleoGuerra no Oriente médio e o preço do petróleo - Foto: Geraldo Falcão/Agência Petrobras

Os preços do petróleo ultrapassaram nesta segunda-feira (6) a barreira de 110 dólares por barril, impulsionados pelo conflito no Oriente Médio e pelas ameaças de Donald Trump de destruição de instalações civis do Irã.

Depois de superar o valor durante as primeiras negociações no mercado asiático, tanto o West Texas Intermediate (WTI) quanto o Brent do Mar do Norte foram negociados em baixa.

Às 7h30 GMT (4h30 de Brasília), o barril de WTI, referência para os Estados Unidos, recuava 0,7%, a 100,75 dólares. O Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, subia 0,2%, a 109,20 dólares o barril.

Trump anunciou no domingo que destruirá pontes e usinas de energia iranianas se a República Islâmica não reabrir o trânsito naval pelo Estreito de Ormuz, através do qual trafegava 20% da produção de petróleo mundial antes da guerra.

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O Irã bloqueou a passagem pelo estreito desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

A Bolsa de Tóquio encerrou a segunda-feira em alta de 0,6%, enquanto a Bolsa de Seul fechou com alta de 1,4%. Outras Bolsas Asiáticas não operaram devido ao feriado da segunda-feira de Páscoa.

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