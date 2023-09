A- A+

INFLAÇÃO Preços dos alimentos caem no Recife Os dados do IBGE mostram uma redução nos primeiros oito meses do ano

Entre janeiro e agosto deste ano, na comparação o período final de 2022, um total de 36 alimentos apresentou redução de preços na cidade do Recife.

O levantamento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e se refere à inflação medida pelo IPCA. Entre as quedas mais significativas estão a da cebola (-44,42%); óleo de soja (-19,44%) e a mandioca (-15,72%)

A lista ainda traz mais três itens com quedas representativas como o doce de frutas em pasta (-13,06%), o cheiro-verde (-13,2%) e a batata inglesa (-9,97%).

Além disso, dez tipos de corte de carne bovina registraram uma redução nos preços nos oito primeiros meses do ano: fígado (-14,64%), costela (-13,7%) e contrafilé (-13.03%). Completam a lista a alcatra (-9,71%), o patinho (-8,62%), o acém (-8,46%), o chã de dentro (-8,13%), a pá (-6,46%), o músculo (-6,38%) e o cupim (-5,93%). O frango inteiro (-10.39%), o frango em pedaços (-8,64%), a sardinha (-8,38%) e a carne de porco (-5,42%) também apresentaram redução.

Dados nacionais

Nos últimos três meses, os dados nacionais mostram que uma retração de preços no grupo de alimentos e bebidas. Em agosto o recuo foi de - 0,85%. A maior queda foi a da batata inglesa (-12,92%), com destaque para o feijão carioca (-8,27%), o tomate (-7,91%) oo leite longa vida (-3,35%), as carnes (-1,90%) e o frango em pedaços (-2,57%).

A inflação no mês de agosto foi de 0,23% e 0,11 ponto percentual acima da taxa de 0,12% registrada em julho. O maior impacto (0,17 p.p) e a maior variação ( 1,11%) vieram da habitação, com destaque para a energia elétrica residencial (4,59%) e o impacto de 0,18 p.p no índice geral.

De acordo com o gerente do IPCA/INPC, André Almeida “O aumento na energia elétrica foi influenciado, principalmente, pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, referente a um saldo positivo na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu em 2022, que foi incorporado nas contas de luz de todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional em julho e que não está mais presente em agosto”

