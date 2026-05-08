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Índice Geral de Preços Preços dos produtos agropecuários sobem 0,97% em abril dentro do IGP-DI, afirma FGV Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), os bens finais subiram 0,79% em abril, ante alta de 1,04% em março

Os preços dos produtos agropecuários no atacado aumentaram 0,97% em abril, após alta de 2,44% em março, segundo os dados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Já os produtos industriais subiram 3,81% em abril, ante elevação de 1,02% em março.

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), os bens finais subiram 0,79% em abril, ante alta de 1,04% em março. Os bens intermediários aumentaram 3,27% em abril, após elevação de 0,69% em março. As matérias-primas brutas subiram 4,57% em abril, ante aumento de 2,11% em março.

O IGP-DI registrou alta de 2,41% em abril, após um aumento de 1,14% em março, divulgou nesta sexta-feira (8) a FGV.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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