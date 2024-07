A- A+

inflação Preços dos produtos eletroeletrônicos tem queda anual de 5,3% em junho Grupo de eletrodomésticos foi o único com aumento de preço (4,3%), puxado, principalmente, pelos aparelhos de ar-condicionado

O Índice de Preços Fipe/Buscapé caiu pelo sexto mês consecutivo, marcando recuo de 0,20% em junho. Na base anual, o indicador marcou queda de 5,3%, a menor baixa nesta base de comparação desde abril de 2023. O resultado reforça o cenário de deflação do setor, considerando que o índice apresentou apenas cinco meses de aumento nos preços na sua série de 30 meses.

O indicador monitora 47 categorias de eletroeletrônicos e mais de dois milhões de preços continuamente desde janeiro de 2022.

O pesquisador da Fipe Sergio Crispim afirma que a manutenção da tendência de queda é reflexo do panorama global do setor.

"A grande escala de produção, orientada para o mercado global, os diversos lançamentos impulsionados por intensa inovação e a forte concorrência são fatores que justificam a tendência de queda em diversas categorias de produtos."

Os destaques ficam com os grupos de celulares (-11,8%), informática (-9,0%), e áudio e vídeo (-6,1%). O superintendente-executivo da Mosaico no Banco PAN (empresa detentora das marcas Buscapé e Zoom), Francisco Donato, analisa que o varejo é um mercado competitivo e exige estratégias diversificadas, visando fidelização do público, melhores condições e custo-benefício.

O executivo diz que os dispositivos portáteis, como smartphones e tablets, são um exemplo desta corrida pela inovação. "Constantemente, os lançamentos oferecem adaptações mais convenientes para os consumidores e, com maior demanda e produção em grande escala, há o barateamento e a democratização do acesso a estes equipamentos", afirma.

Na contramão, o grupo de eletrodomésticos foi o único com aumento de preço (4,3%), puxado, principalmente, pelos aparelhos de ar-condicionado. A categoria apresentou um pico de variação anual de 25,7% e, nos últimos 6 meses terminados em junho, a variação está estabilizada em torno de 15,9%.

Crispim explica que esse aumento está associado a um desequilíbrio entre oferta e demanda, acentuado pelo calor atípico e por problemas logísticos em Manaus, polo fabricante, no último quadrimestre de 2023.

Dentro do grupo, a categoria de ventilador também apresentou alta (2,4%), enquanto lavadora de roupa (-2,6%), geladeira (-0,03%) e fogão (-0,14%) tiveram recuo nos preços.

Veja também

TECNOLOGIA Explosões termonucleares e reprodução extraterrestre: saiba plano de Elon Musk para colonizar Marte