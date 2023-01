A- A+

Imóvel Prédio comercial no Centro do Recife vai a leilão; lance mínimo é de R$ 2 milhões Leilão será realizado no próximo dia 11

Um prédio comercial no Centro do Recife irá a leilão online em fevereiro com lance mínimo de R$ 2 milhões. O leilão é organizado pelo banco Santander em parceria com a Frazão Leilões e será realizado no próximo dia 13, às 11h.



O imóvel de 458 metros quadrados, que está desocupado, se situa na Rua da Imperatriz, número 140, no bairro da Boa Vista. Para participar, o interessado entra no site e faz o lance, que está já está aberto.

A Frazão Leições explica que o valor dos lances é condicionado à posterior aprovação do banco. O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista sem desconto, financiamento com crédito para pessoa jurídica ou física (CDI mensal + Taxa prefixada -- a depender do “Rating” do cliente), sendo entrada mínima de 20% e saldo em 36 a 120 meses. Ou carta de crédito de outros bancos.

