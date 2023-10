Prefeito João Campos sanciona piso salarial de profissionais da Enfermagem no Recife

O prefeito do Recife, João Campos, sancionou o projeto de lei que regulamenta o piso salarial de enfermeiros e técnicos de enfermagem na capital pernambucana. O Governo Federal repassou R$ 4.437.334,35 para atualizar o salário dos profissionais.

Segundo a prefeitura, o repasse para quem trabalha na rede própria de saúde e em organizações sociais contratadas pelo município foi feito na última sexta-feira (29).

Com o repasse, os contracheques dos servidores de maio a agosto deste ano serão regularizados.

"A matéria foi apreciada pela Câmara e agora o município está devidamente autorizado para poder fazer a regularização dos pagamentos devidos. Quero agradecer a toda a nossa equipe e nossos parceiros que nos ajudaram tanto na interlocução, quanto na condução dessa pauta que agora é a mais nova lei do Recife e, com isso, a cidade vai conseguir seguir com os pagamentos", afirmou João Campos.