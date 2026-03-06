A- A+

tecnologia Prefeitura abre inscrições para o Seminário Internacional Conexão Tech Recife-Índia Evento visa fortalecer corredor tecnológico entre os dois países, apresentando o ecossistema local de inovação oferecido pelo município, além de prospectar novos investimentos. As inscrições são gratuitas

Empresários, startups, comunidade acadêmica e especialistas do setor de tecnologia estão convidados a participar, no próximo dia 17, do Seminário Internacional “Conexão Tech Recife-Índia 2026” promovido pela Prefeitura, através do Programa Investe Recife, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Câmara de Comércio Índia-Brasil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link. O seminário internacional tem o objetivo de fortalecer o corredor tecnológico Brasil–Índia, posicionando o Recife como hub estratégico de tecnologia, capital humano e serviços globais, além de fomentar investimentos, inovação e parcerias empresariais entre os dois países.

A programação contempla debates sobre ESG, capital humano, outsourcing de alto valor agregado e Inteligência Artificial aplicada à indústria, além de estimular a cooperação em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) entre startups pernambucanas e indianas e promover networking qualificado.

“Em 2025, o Recife firmou o acordo de cooperação técnica com a Câmara de Comércio da Índia - Brasil para o compartilhamento de dados, informações estratégicas, fomento de intercâmbio tecnológico, parcerias, missões, entre outras ações. Com este seminário, fortalecemos a relação entre os dois países, e apresentamos o Recife como porta de entrada para a instalação de empresas indianas na capital pernambucana”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima.

A programação traz painéis que tratam sobre o ecossistema local; alinhamento entre crescimento tecnológico global e compromissos socioambientais; Recife como exportadora de inteligência e hub de serviços globais; cooperação em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) entre startups pernambucanas e indianas, entre outros temas.

