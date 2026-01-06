Prefeitura de Caruaru libera carnês do IPTU 2026
A Prefeitura iniciou a entrega dos carnês nesta terça (6) e contribuintes podem garantir até 30% de desconto no pagamento em cota única
Os caruaruenses já podem acessar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referentes ao exercício de 2026. Quem optar pelo pagamento em cota única e realizar o pagamento até 30 de janeiro, pode garantir 30% de desconto no tributo.
Os descontos, no entanto, são progressivos para quem perder essa data. Será concedido 20% até 27 de fevereiro de 2026 e 10% até 31 de março de 2026.
Os boletos do IPTU podem ser acessados de forma eletrônica por meio do Portal do Contribuinte.
Para os contribuintes que necessitarem de atendimento presencial, a Secretaria da Fazenda funciona na Rua Mestre Pedro, nº 74, bairro Nossa Senhora das Dores, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
Para aqueles que aguardam a via física do carnê, a produção e entrega pelos Correios está prevista para esta semana.