Prefeitura de Garanhuns abre seleções para professores e psicólogos; saiba como participar

A Prefeitura de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, está com dois processos seletivos abertos, sendo um para professores efetivos e outro para psicólogos, que atuarão na rede municipal de ensino.

A seleção para professores internos, que atuarão no Atendimento Educacional Especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais das unidades escolares, oferece 19 vagas, além de cadastro reserva.

De acordo com o edital, para participar, é necessário ser professor efetivo na rede municipal de ensino, com formação em Licenciatura plena em Pedagogia e/ou demais áreas da educação, com pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado, Educação Especial, Psicopedagogia e/ou áreas afins relacionadas ao Atendimento Educacional Especializado.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 2 de fevereiro, via formulário disponível no site na Prefeitura de Garanhuns. A seleção será composta por duas etapas: análise curricular e prova discursiva. Essa última será realizada no dia 8 de fevereiro. Os salários não foram divulgados.

Seleção para psicólogos

A Secretaria de Educação de Garanhuns também está com seleção aberta para contratação temporária de 10 psicólogos e formação de cadastro reserva.

Os profissionais farão parte da equipe que atua junto às escolas da rede municipal de ensino.

Para participar do processo seletivo, é preciso que o candidato seja bacharel em Psicologia. As inscrições são gratuitas, já estão abertas e seguem até o dia 26 de fevereiro, via formulário, disponível no edital.

A seleção terá três etapas, que serão análise curricular, análise do plano de atuação e a apresentação do plano de atuação. O salário ofertado é de R$ 1.900 para jornada de 30h semanais.



A duração do contrato será de dois anos, podendo ser renovado pelo mesmo período. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 6 de março.

