Prefeitura de Gravatá e AGE - PE ajudam empreendedores da cidade a ter acesso a linha de crédito

A- A+

A parceria entre a Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, e o Governo do Estado, por meio da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - AGE, rendeu acesso a linhas de crédito para quem tem um pequeno comércio ou sonha em se tornar empreendedor.



Isto foi possível por meio da Caravana do Crédito AGE, que aconteceu na Central de Oportunidades de Pernambuco - COPE em Gravatá. Os valores dos créditos variam de R$3 mil a R$500 mil, com prazos de até 36 meses para pagar.



Antônio Jácome, superintendente de Negócios da AGE, esteve em Gravatá para acompanhar a ação de perto e aproveitou para cumprimentar o prefeito Joselito Gomes no gabinete do Paço Municipal. Ele disse: “Viemos fazer essa caravana aqui na cidade primeiro para atender os clientes que já são da AGE no trabalho de renovação, fazer divulgação da AGE com as linhas de crédito que ela tem, principalmente com o Bora Empreender para os clientes novos do município de Gravatá e fazer com que a gente fortaleça a economia aqui em parceria com a prefeitura dentro da COPE. Outra ação importante que estamos fazendo é um processo de renovação de mais de 100 pessoas que tiraram crédito conosco, que estão finalizando seus contratos, e a gente está propondo a renovação. Com isso, a gente pode injetar na economia do município nesses dois últimos meses mais de 300 mil reais que vão circular e vão fortalecer ainda mais todo um processo da cadeia de negócios do município”.

De acordo com Josias Teles, secretário executivo de Indústria e Comércio de Gravatá, “é uma parceria importantíssima para o município de Gravatá entre a AGE, o Governo do Estado, Sala do Empreendedor, a COPE, até porque esse trabalho vai dar continuidade, o Antônio Jácome já vem articulando aqui com a gente, pretendemos formar outras parcerias para fazer com que o microempreendedor possa ser atendido. Isso significa dinheiro na economia do município, crédito circulando, significa que as pessoas vão poder empreender mais. Então essa parceria da AGE é de fundamental importância e a gente está sempre de braços abertos para receber esse apoio do Governo do Estado de Pernambuco através dessa caravana de crédito da AGE. Vamos fortalecer essa parceria”.



O prefeito Joselito Gomes, que recebeu o superintendente de Negócios da AGE-PE e equipe, entende que a parceria com a AGE é sinal de uma gestão que torce e ajuda no que for possível no crescimento dos negócios da cidade. “É salutar esse tipo de apoio ao empreendedor de Gravatá, uma vez que a economia ganha, a pessoa que tem espírito empreendedor ajuda a cidade a crescer e no final o saldo é positivo para todos. Agradeço a ação da AGE com a Caravana do Crédito na COPE e a cidade aprecia esse tipo de união, que traz benefícios para o coletivo. Um financiamento fácil, seguro e sem burocracia para que o negócio cresça cada vez mais. Vamos continuar investindo no crescimento e fortalecimento do empreendedor gravataense, porque o nosso compromisso é com as pessoas”.

Veja também

BRASIL BNDES tem alta nos desembolsos e no lucro recorrente no 3° trimestre