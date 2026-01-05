A- A+

IPTU Prefeitura de Jaboatão concede descontos de até 20% no IPTU 2026 para pagamento em cota única prefeitura também oferece a opção de pagamento parcelado em até 10 vezes

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes definiu as condições de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026, com descontos que podem chegar a 20% para contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro de 2026, conforme a situação fiscal do imóvel.

Os contribuintes em dia com o município, sem qualquer débito, terão direito ao desconto máximo de 20% no pagamento em cota única. Já aqueles que possuem débitos parcelados e estão com as parcelas em dia poderão obter 10% de desconto também na cota única. Para contribuintes inadimplentes, o desconto será de 5%, desde que o pagamento seja efetuado à vista dentro do prazo estabelecido.

A prefeitura também oferece a opção de pagamento parcelado em até 10 vezes, com benefícios para quem mantém regularidade fiscal. Contribuintes sem débitos terão 10% de desconto no valor total do imposto, enquanto aqueles com débitos parcelados em dia contarão com 5% de desconto, mesmo optando pelo parcelamento.

Os boletos do IPTU 2026 podem ser emitidos de forma prática e segura por meio do Portal do Contribuinte, disponível no site oficial da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

A gestão municipal reforça a importância do pagamento do IPTU para a manutenção e ampliação de serviços essenciais à população, como saúde, educação, infraestrutura urbana, limpeza pública e mobilidade

