Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes abre concurso para 627 vagas

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes lançou edital de concurso com 627 vagas para professores 1 (com comprovação de Magistério ou Pedagogia) e 2 (com comprovação de graduação em curso de Licenciatura Plena). A oferta é para vagas imediatas na Secretaria Municipal de Educação e cadastro reserva. De acordo com a prefeitura, o vencimento dos cargos e suas respectivas cargas horárias são fixadas pelas Leis 178/2002, Lei 371/2009, Lei 1449/2020 e Lei 1543/2022 e suas atualizações.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Professor 1: 373 vagas;

Professor 1 - Brailista: 15 vagas;

Professor 1: Intérprete de Libras: 40 vagas;

Professor 2 - Matemática: 61 vagas;

Professor 2 - Língua Portuguesa: 48 vagas;

Professor 2 - Ciências: 46 vagas;

Professor 2 - História: 13 vagas;

Professor 2 - Geografia: 13 vagas;

Professor 2 - Língua Inglesa: 12 vagas;

Professor 2 - Arte: 5 vagas;

Professor 2 - Educação Física: 1 vaga.

As inscrições estarão abertas de 6 março a 10 abril pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A jornada de trabalho terá 180 horas/aula para professor 1 e de 200 a 230 horas/aula para professor 2. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Quem quiser participar, precisa preencher o formulário no site da FGV, gerar o boleto e pagar a taxa de R$78. O pagamento deve ser efetuado até 11 de abril. As provas serão em 2 julho.

A taxa de isenção pode ser solicitada por membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único. Contudo, será preciso, o envio do Requerimento (constante no anexo III do edital), devidamente preenchido e assinado, mediante upload pelo link de inscrição, até as 16h do dia 8 de março, pelo portal da FGV.

O certame terá provas objetivas e discursivas para todos os cargos, com aplicação marcada para o dia 2 de julho, nos seguintes horários:

Professor 1: das 8h às 12h30;

Professor 2: das 15h às 19h30.

De preferência, as provas serão realizadas no município de Jaboatão dos Guararapes, e caso seja necessário, também na cidade de Recife/PE. Os candidatos e candidatas deverão responder a 70 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Professor 1:

Referencial Curricular Municipal: 10 questões;

Legislação: 10 questões;

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ensino da Língua Portuguesa: 5 questões;

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ensino da Matemática: 5 questões;

Fundamentos da Educação: 15 questões;

Conhecimentos Específicos: 25 questões.

Professor 2:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Referencial Curricular Municipal: 10 questões;

Legislação: 15 questões;

Fundamentos da Educação: 15 questões;

Conhecimentos Específicos: 25 questões.

A avaliação discursiva consistirá em uma redação.

No caso de professor 1 - Brailista e Intérprete de Libras haverá ainda prova prática. O concurso também terá avaliação de títulos para todos os cargos.

Este concurso terá prazo de dois anos de validade, com possibilidade de prorrogação por igual período. Enquanto o resultado final permanecer válido, a prefeitura poderá convocar os aprovados para suprir a necessidade de novos professores.



SERVIÇO:

Concurso Jaboatão dos Guararapes PE

Órgão: Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes;

Cargos: professor 1 e professor 2;

Vagas: 627;

Inscrições: 6 de março a 10 de abril;

Provas: 2 de julho;

Banca: FGV.



