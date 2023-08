Prefeitura de Jaboatão realiza mutirão de regularização de débitos entre os dias 25 e 31

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes promove mutirão de atendimento aos contribuintes que possuem débitos judiciais com o município e que queiram regularizar aproveitando os benefícios da redução de até 90% nos juros e multas. A ação começa a partir desta sexta-feira (25) e segue até o dia 31 de agosto, das 9h às 22h, no Shopping Guararapes. O mutirão terá participação da Procuradoria Geral do Município e do Procon Jaboatão, a fim de viabilizar negociações entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços.

A ação também contará com a Secretaria da Fazenda Municipal; Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Câmara Privada de Conciliação e Mediação da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes; Defensoria Pública do Estado de Pernambuco; principais instituições bancárias físicas e virtuais; empresas de telefonia, energia elétrica e água, bem como demais fornecedores.

Os consumidores poderão realizar diversas ações, tais como: consultas de eventuais restrições de crédito (SPC e Serasa); consultas e negociações de débitos de IPTU, TLP e ISS (com descontos em cota única e parcelamentos, inclusive em débitos já ajuizados); divórcio consensual e reconhecimento de união estável; esclarecimento de dúvidas; acordos presenciais e remotos através de negociações diretas com fornecedores (mediante homologações realizadas pelo Procon municipal, bem como apoio e instrução na utilização dos planos Renegocia e Desenrola Brasil; além de abertura de reclamações através de Cartas de Informações Preliminares (CIP) aos fornecedores que não puderem comparecer ao evento.

