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EMPREENDEDORISMO Prefeitura de Olinda abre inscrições para programa gratuito de apoio a pequenos negócios Iniciativa do Sebrae oferece acompanhamento especializado para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte; cadastro segue até 24 de julho

Microempreendedores de Olinda têm até o dia 24 de julho para garantir uma vaga no Programa ALI Produtividade, iniciativa que oferece acompanhamento técnico gratuito para fortalecer a gestão e ampliar a competitividade dos pequenos negócios.

Nesta edição, o programa passa a contemplar também os microempreendedores individuais (MEIs), além das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Ao longo do processo, os participantes receberão orientação personalizada de um Agente Local de Inovação (ALI) do Sebrae, que fará visitas aos empreendimentos para identificar desafios, propor melhorias e auxiliar na implementação de soluções voltadas ao aumento da produtividade e da eficiência da empresa.

A entrada dos MEIs é a principal mudança do ciclo 2026.2. Para participar, é preciso possuir CNPJ ativo há pelo menos dois anos, apresentar evolução do negócio, adotar práticas de gestão, manter presença em canais digitais e demonstrar interesse em investir em inovação.

As exigências para microempresas e empresas de pequeno porte incluem ter, no mínimo, um ano de funcionamento, estar sediada em Olinda e não ter integrado o Programa ALI nos últimos 12 meses.

As inscrições permanecem abertas até 24 de julho e devem ser feitas por meio de formulário eletrônico.

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