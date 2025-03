A- A+

Com mais de 4 milhões de foliões que passaram pelo Carnaval de Olinda em 2025, a cidade gerou cerca de R$ 1,3 bilhão em circulação econômica, baseada em transações via Pix não só nos dias oficias de folia, de 27 de fevereiro e 5 de março, mas também incluindo as prévias.



Os números foram divulgados esta quinta-feira (6) pela Prefeitura de Olinda.

O evento gerou oportunidades de renda para pequenos negócios e fortaleceu a economia local. Para esta edição, a Prefeitura de Olinda cadastrou 1,3 mil empreendedores do Carnaval, a maioria na modalidade “Tabuleiros”, que são as barracas de comida de rua.

Mais de 97,9% desse grupo é morador da Marim dos Caetés, com destaque para o bairro do Varadouro, que concentrou 16,71% dos negócios, mostrando como o evento impacta diretamente a população local.

Uma pesquisa qualitativa, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação e Tecnologia, abordou cerca de 900 foliões, de sábado (1º) a terça-feira (4), para captar mais informações sobre quem veio curtir o Carnaval na Marim dos Caetés.

Na avaliação, entre os pontos fortes da festa, a atmosfera contagiante foi o que mais encantou o público, com 77% dos foliões destacando esse clima único que só Olinda tem.

A diversidade de atrações, que agradou 60% dos participantes, também fez com que o evento fosse lembrado com carinho e muita vontade de voltar: 75% dos foliões prometeram estar de volta no Carnaval de 2026.

Com uma taxa de aprovação de 94%, o Carnaval 2025 foi um sucesso tanto na cultur quanto no empreendedorismo.

Segundo a Prefeitura de Olinda, as parcerias com a iniciativa privada captou cerca de R$ 15 milhões em investimentos.



A folia na Marim dos Caetés contou com o patrocínio do Governo de Pernambuco, Amstel, Esportes da Sorte, Coca-Cola, Red Bull, Cheetos, Pitú, Schweppes, Fireball, Grupo Preserve Liserve, Líder Telecom, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.

Confira os números:

86% do público é pernambucano;

14% eram turistas (nacionais e internacionais);

75% dos foliões disseram que pretendem voltar à folia de Olinda;

52% dos foliões eram mulheres;

70% dos foliões disseram que estavam solteiros;

57% permaneceram em Olinda durante todos os dias do Carnaval;

50% estiveram acompanhados por amigos;

21% curtiram a folia com cônjuge/namorado;

Média de gasto diário por pessoa entre R$ 50 e R$ 149.

Hospedagem dos turistas

Ocupação hoteleira alcançou 99%, respeitando a margem de segurança de 1%;

Casa alugada foi opção para 25% dos entrevistados.

Serviços mais utilizados pelo público

Alimentação (88%);

Transporte (44%);

Hospedagem (33%);

Meios de transporte mais utilizados;

Ônibus/van linha (34%);

Serviço de app (26%);

Carro próprio (16%);

Outros (24%).

Meio Ambiente

A festa implementou ações de reciclagem e gestão de resíduos em parceria com cooperativas locais, beneficiando 1.569 catadores que receberam kits de trabalho e refeições diárias.



Foram recicladas, segundo a prefeitura, 35,5 toneladas de materiais, incluindo 16,94 toneladas de latinhas e 13,34 toneladas de garrafas PET, com reajustes nos valores dos recicláveis que aumentaram a renda dos catadores em até 93%.

Balanço Operacional

Foram cadastrados 1.569 catadores que receberam kits (luvas, ecobags, bonés, protetor solar, álcool em gel e camisas personalizadas);

Foram disponibilizadas refeições, diariamente, para os catadores.

Peso geral recolhido (parcial): 35,5 toneladas, divididas em:

- Latinha: 16,94 toneladas (R$ 152.514,00)

- Plástico: 3,19 toneladas (R$ 33.362,50)

- Papelão: 2,04 toneladas (R$ 2.238,60)

- Garrafa PET: 13,34 toneladas (R$ 818,00)

- Vidro: (em contabilização, estimativa de 20 toneladas)

- Articulação com a Coocecipe resultou em reajuste dos valores dos materiais recicláveis: Alumínio: de R$ 4 para R$ 9 por kg; Papelão: de R$0,30 para R$ 0,40

Óleo

Um dos destaques ficou por conta do óleo. Conforme levantamento especializado, um litro de óleo é suficiente para contaminar 25 mil litros de água.

A contabilização dos reservatórios ainda está em andamento, mas já traz sinais de um saldo bastante positivo no Carnaval da cidade. Para a folia, foram distribuídas 115 bombonas de 50 litros para o correto armazenamento desse resíduo.

Segurança

No quesito segurança, o Carnaval de Olinda informou ter reforçado sua atuação com investimento em tecnologia e pessoal, resultando em uma redução de 22% nos crimes em comparação ao ano anterior, segundo estatísticas da Polícia Militar de Pernambuco.

A cidade contou com mais de mil agentes mobilizados - 150 escalados diariamente - e 138 câmeras em pontos estratégicos, com imagens transmitidas em tempo real para diferentes órgãos de segurança, garantindo monitoramento eficiente.

A Secretaria de Segurança Cidadã registrouando 713 itens perdidos e oferecendo suporte direto para recuperação.

Resumo em números:

713 itens perdidos, incluindo RGs, CPFs, carteiras de habilitação, títulos de eleitor, 4 celulares, entre outros;

457 cadastrados para tentar resgatar itens perdidos; Atendimento disponível na Secretaria de Segurança Cidadã, com telefone e WhatsApp para contato;

A base móvel de videomonitoramento atuou em pontos estratégicos, com 138 câmeras distribuídas em 35 totens, além de 25 unidades adicionais, reforçando a segurança em Olinda;

Para o Carnaval de 2025, as imagens foram transmitidas em tempo real para a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), o Centro Integrado de Defesa Social (CIODS), a sede da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), a Guarda Civil Municipal de Olinda e a Central de Monitoramento do Carnaval, localizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Acessibilidade

Foram 101 foliões, entre pessoas com deficiência e idosos, atendidos de sábado a terça-feira, com lanche, banheiro acessível, sala para troca de catéter, intérprete de libras, amplo espaço e equipe multiprofissional qualificada.

Secretaria da Mulher

Conscientização do público sobre o enfrentamento à violência contra a mulher durante o Carnaval 2025;

Cartazes informativos sobre canais de denúncia e apoio;

Folhetos educativos sobre identificação e prevenção de situações de assédio e violência;

Guias de orientações para as vítimas sobre como buscar ajuda e denunciar;

Realização de abordagens educativas por equipes multidisciplinares em pontos estratégicos do evento, como a Praça do Carmo;

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM);

Houve três atendimentos à mulher vítima de violência, com o apoio de uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga, em parceria com a Delegacia da Mulher;

Instalação de um Ponto de Acolhimento e Abordagem na Praça do Carmo, com distribuição de material educativo e atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade;

Atuação de uma equipe multidisciplinar composta por dez educadoras, equipe técnica da Secretaria da Mulher/CEAM e três técnicas da ONG Livre de Assédio, incluindo uma profissional bilíngue, assistentes sociais e uma psicóloga;

Realização de abordagens educativas e distribuição de materiais informativos para conscientização do público sobre o enfrentamento à violência contra a mulher;

Atendimento especializado a casos de violência reportados no espaço, garantindo acolhimento e encaminhamento adequado às vítimas.

Drogas

A equipe de Abordagem Social de Direitos Humanos realizou a distribuição de material educativo e encaminhamentos à rede de serviços: Carnaval+Diversidade= Respeito; "Racismo? Tô Fora!"; Prevenir é cuidar.

Além disso, foi realizada uma campanha com ambulantes sobre a proibição de vendas de bebidas para menores de 18 anos. Não houve atendimento no espaço de acolhimento de possíveis vítimas de LGBTfobia.

Centro Pop

231 atendimentos a pessoas em situação de rua;

47 pessoas referenciadas ao Centro POP foram vinculadas à Secretaria de

Meio Ambiente para a coleta de reciclagem.

Saúde

O cuidado com a saúde e bem-estar dos foliões também teve atenção especial. A Vigilância Sanitária realizou 1.155 inspeções, enquanto a Vigilância Epidemiológica registrou apenas 5 notificações.

A testagem de IST/Aids atendeu 4.861 cidadãos, reforçando ações preventivas durante a folia.

Os serviços de saúde emergencial estiveram mobilizados, com o Samu realizando 840 atendimentos, a Policlínica João de Barros Barreto somando 2.111 atendimentos e o SPA Noturno, 2.658.

Durante o tradicional desfile do Homem da Meia-Noite, foram registrados 68 atendimentos específicos.

Limpeza Urbana

A equipe de limpeza e lavagem, com odorização, preparou o Sítio Histórico para receber os foliões.

Números:

969 toneladas de lixo recolhidas no total;

Mais de 660 lançamentos de agentes de limpeza;

3.400 litros de essência de desinfetantes concentrados e cheirinhos utilizados

para a lavagem das ladeiras.

354 cabines de banheiros químicos, higienizados três vezes ao dia;

39 locais foram protegidos por tapumes, com o total de 1.265m instalados em

igrejas, museus, capelas, praças e canteiros;

Mobilidade urbana

O efetivo contou com viaturas da Secretaria de Mobilidade Urbana, além de motos e reboques;

Mais de 1.258 infrações lavradas durante o Carnaval;

Foram 29 pontos fixos e 8 móveis;

Monitoramento com auxílio de drone;

Perfil do Deslocamento

Pesquisa socioeconômica mostrou que os foliões usaram os seguintes meios de transporte para chegar em Olinda:

Ônibus/Van Linha: 34%

Transporte por Aplicativo: 26%

Carro Particular: 16%

Outros: 24%.

Veja também