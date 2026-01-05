A- A+

IPTU Prefeitura de Paulista oferece até 20% de desconto no IPTU; lançamento começa em 20 de janeiro Benefício vale para contribuintes sem débitos; imposto pode ser parcelado em até nove vezes

A Prefeitura de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), anunciou que o IPTU de 2026 será lançado a partir do dia 20 de janeiro, com desconto de até 20% para contribuintes que estejam em dia com o fisco municipal. O vencimento da cota única, assim como da primeira parcela, será em 10 de março.

Segundo a Secretaria de Finanças, o desconto máximo de 20% será concedido aos contribuintes sem débitos. Já aqueles que possuem pendências poderão pagar o imposto com abatimento de 10%. A prefeitura destaca que o benefício incide apenas sobre o valor do IPTU, não sendo aplicado à taxa de limpeza urbana.

Além do pagamento à vista, o imposto poderá ser parcelado em até nove vezes, com vencimento no dia 10 de cada mês, a partir de março.

A emissão dos boletos ainda está sendo definida pela Secretaria de Finanças. Os carnês do IPTU serão distribuídos pelos Correios, enquanto o site da Prefeitura de Paulista passa por reforma, o que pode afetar temporariamente os serviços digitais.

A gestão municipal orienta que os contribuintes fiquem atentos aos prazos para garantir os descontos e evitar a incidência de juros e multas.

