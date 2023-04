Prefeitura de Petrolina anuncia programação da 10ª edição da ExpoRajada

A- A+

Nesta quarta-feira (5), foi divulgado pela prefeitura de Petrolina a programação da 10ª edição da Feira de Exposição de Caprinos e Ovinos de Rajada (ExpoRajada). O evento que acontece entre os dias 21,22 e 23 de abril vai contemplar uma rodada de negócios, exposição e desfile de caprinos e ovinos, competição dos animais por categorias e entrega de premiações. A expectativa é de que a feira receba 120 criadores e mais de 60 mil visitantes ao longo das três noites.

A programação festiva foi anunciada pelo prefeito da cidade, Simão Durando, em uma reunião realizada com vereadores, secretários e criadores. A grade cultural da ExpoRajada neste ano contará com a realização de shows de artistas da região.

A abertura será na noite da sexta (21), com apresentações de Sérgio do Forró, Elisson Castro e o tradicional Toca do Vale. No sábado (22), o evento terá o show de um dos filhos ilustres da região, Adãozinho de Rajada, além da banda Magníficos, com o repertório do forró das antigas, e o cantor de renome nacional Jonas Esticado. A feira se encerra no domingo de manhã com a realização de concursos e entrega de premiações.

“Fizemos um grande investimento na estrutura e nos shows pois acreditamos muito no potencial dessa feira e porque queremos fortalecer a economia interior. Tenho certeza que a edição deste ano será um sucesso de público”, conta o prefeito.

A Feira de Exposição de Caprinos e Ovinos de Rajada (ExpoRajada), abre o calendário junino da cidade e é uma realização da Prefeitura de Petrolina, através das secretarias de Agricultura e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, além da Agência do Empreendedor. O evento conta também com a parceria da Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Rajada (ASCOPRAJ).

