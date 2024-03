A- A+

CULTIVO Prefeitura do Cabo distribui três toneladas de sementes de milho para agricultores do município Cerca de 2.500 agricultores serão atendidos pela iniciativa

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, por meio da Secretaria de Agricultura do município, iniciou, na quinta-feira (21), a distribuição de três toneladas de sementes de milho. De acordo com a gestão municipal, cerca de 2.500 agricultores serão atendidos pela iniciativa.

Na cidade, a produção é responsável por abastecer o mercado local durante o período junino. Além disso, outra parte dos produtos são comercializados pelos agricultores em outras cidades.

“A agricultura familiar é algo muito forte em nosso município. Consideramos importante o incentivo e fortalecimento dela, principalmente numa região como o Cabo, que possui uma diversificação agrícola e que garante uma grande parte do abastecimento do mercado local”, afirmou o prefeito Keko do Armazém.

De acordo com o secretário de Agricultura do Cabo, Adailton Melo, a quantidade distribuída neste ano teve um aumento de 1 tonelada no comparativo com o ano passado. Dessa forma, a expectativa é que a produção também seja superada.

Para garantir a qualidade do cultivo, a prefeitura desenvolve o programa de mecanização que fornece maquinário para aração e gradagem da terra, otimizando o plantio e o trabalho dos agricultores. Já a semente distribuída é da variedade AG 1051, escolhida pela qualidade das espigas.

“Na zona rural do Cabo são cultivadas hortaliças, frutas, tubérculos, entre outros. Neste sentido, temos buscado o desenvolvimento da região, por meio de programas e parcerias que garantam a capacitação e a valorização da agricultura familiar”, explicou Adailton.



