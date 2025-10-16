A- A+

empreendedores Prefeitura do Jaboatão e Sebrae-PE iniciam recadastramento de empreendedores da orla Ação começa nesta sexta (17) em Piedade e vai percorrer toda a orla do município até o início de novembro

Com o objetivo de promover o ordenamento público e melhorar a experiência de empreendedores, frequentadores e usuários das praias, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o Sebrae-PE, inicia nesta sexta-feira (17) o recadastramento dos comerciantes fixos e ambulantes que atuam ao longo dos oito quilômetros da orla do município.

A ação começa pela praia de Piedade, na divisa entre Recife e Jaboatão, a partir das 8h, e seguirá durante o sábado (18) e domingo (19). Na sequência, o trabalho será realizado na praia de Candeias, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. A primeira etapa será concluída na orla de Barra de Jangada, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro.

Paralelamente, as entrevistas com os vendedores ambulantes acontecerão nos dias 21 e 22, e 28 e 29 de outubro, das 8h às 17h, na Regional 6 (Praias).

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte, em conjunto com a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, a iniciativa também busca fortalecer as ações de orientação, capacitação e fiscalização dos empreendedores que atuam na orla.

De acordo com o prefeito Mano Medeiros, o recadastramento é fundamental para o planejamento de melhorias na região litorânea.

“Estamos garantindo um melhor dimensionamento das ações, com dados precisos sobre os comerciantes que atuam nas praias do Jaboatão. Nosso objetivo é manter o cadastro atualizado para direcionar capacitações específicas e promover a melhoria do emprego e da renda na orla”, destacou o gestor.

O questionário aplicado durante o processo reúne informações pessoais e dados sobre o tipo de produto comercializado, locais de preparo e armazenamento de alimentos, equipamentos utilizados, impactos ambientais, faturamento, necessidades de capacitação e acesso a crédito, entre outros aspectos.

Após a coleta, as equipes farão a sistematização e análise das informações, com a expectativa de concluir o recadastramento até o início de novembro.

