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vagas Prefeitura do Recife abre 10 mil vagas em capacitação de IA e outras tecnologias Iniciativa gratuita amplia acesso à formação tecnológica e reforça o Recife como polo de inovação

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, em colaboração com a Amazon Web Services (AWS), anunciou nesta terça-feira (17), durante evento no Porto Digital, o lançamento do AWS Treina Brasil, um programa nacional de capacitação gratuita em inteligência artificial (IA) e computação em nuvem. A iniciativa é voltada a estudantes, jovens em situação de vulnerabilidade social, profissionais, empreendedores, pequenas e médias empresas (PMEs) e organizações do terceiro setor.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo portal. Basta escolher o curso, que é online, realizar a inscrição e assistir às aulas conforme a disponibilidade de cada aluno.

O programa integra o maior esforço de treinamento em massa já realizado pela AWS no Brasil e tem como meta impactar 1 milhão de pessoas até 2028. No Recife, a Prefeitura disponibilizará 10 mil vagas totalmente gratuitas, ampliando o acesso ao conhecimento tecnológico e criando novas oportunidades de formação e inserção no mercado para a população.

Recife já se destaca como um dos principais polos de inovação do Brasil e da América Latina. Nos últimos anos, a Prefeitura do Recife tem investido de forma consistente em políticas públicas voltadas à transformação digital, ao fortalecimento do empreendedorismo inovador e à formação de talentos para a economia do conhecimento. A cidade abriga iniciativas estratégicas como o Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do país, além de universidades, centros de pesquisa e startups que contribuem para consolidar um ambiente dinâmico de inovação.

Esse cenário posiciona Recife como um ambiente estratégico para programas de capacitação tecnológica em larga escala, reunindo um público diverso e altamente conectado com a economia digital. Entre eles estão estudantes de universidades públicas e privadas de excelência, profissionais de tecnologia inseridos em um dos maiores ecossistemas de inovação do Nordeste, empreendedores e startups em expansão, além de populações em situação de vulnerabilidade social com grande potencial de inclusão digital.

Com o AWS Treina Brasil, a expectativa da Prefeitura do Recife e da AWS é gerar impactos relevantes para a cidade, como a capacitação de 10 mil recifenses em habilidades digitais de alta demanda, o fortalecimento do ecossistema local de inovação com a ampliação da base de talentos qualificados, o apoio à modernização do setor público municipal por meio da formação de profissionais preparados para a transformação digital e a ampliação das oportunidades de inclusão digital para grupos historicamente afastados do mercado de tecnologia.

“A transformação digital que estamos promovendo no Recife passa necessariamente pela formação de pessoas. Ao ampliar o acesso a conhecimentos estratégicos como inteligência artificial e computação em nuvem, estamos preparando nossa população para as oportunidades da economia digital e fortalecendo ainda mais o papel da cidade como um dos principais polos de inovação do país”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha.

O AWS Treina Brasil combina formação gratuita, certificações reconhecidas pelo mercado e conexão com oportunidades de trabalho. A iniciativa é voltada para estudantes do ensino médio e universitários, profissionais em transição de carreira, empreendedores e donos de pequenas e médias empresas, além de qualquer pessoa interessada em ingressar ou se especializar na área de tecnologia.

Entre os conteúdos oferecidos estão inteligência artificial, aprendizado de máquina, fundamentos de computação em nuvem, inovação, transformação digital e aplicações práticas dessas tecnologias em diferentes setores. “A AWS acredita que o acesso ao conhecimento tecnológico é um direito. Recife, com seu ecossistema vibrante e sua juventude talentosa, é o lugar certo para ampliarmos esse impacto”, afirma Paulo Cunha, Líder de Setor Público da AWS Brasil.

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