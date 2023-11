A- A+

EMPREENDEDORISMO Prefeitura do Recife abre inscrições para a Jornada Marketing do Futuro Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de dezembro pelo aplicativo ou site do Conecta Recife.

A Prefeitura do Recife abriu inscrições para a segunda turma da jornada Marketing do Futuro. O projeto é uma iniciativa realizada por meio da Empresa Municipal de Informática (Emprel), Programa Recentro e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECTI), em parceria com a TDS Company, Le Fil, Sebrae e Correios.

O objetivo é engajar empresários da região central do Recife sobre o uso de plataformas digitais para projetar suas vendas para mercados externos. As inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro e poderão ser realizadas pelo aplicativo ou site do Conecta Recife.

A jornada tem início no dia 4 de dezembro e vai até o dia 11 do mesmo mês, contando com cinco encontros. O primeiro e o último serão presenciais e os demais serão virtuais. Cada encontro terá duração de 2h30 minutos cada, sendo compostos de etapas teóricas, cases práticos, debates e análises sobre as empresas. Podem participar até 50 estabelecimentos. Para se inscrever nas atividades, as empresas deverão ter CNPJ ativo e funcionar no centro. O critério de seleção será por ordem de inscrição.

A chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, afirma que o Programa Recentro tem como finalidade capacitar, promover eventos e apoiar campanhas de liquidação que atraiam o público. “O comércio dessa região é diversificado e rico. Essa parceria entre poder público e iniciativa privada é fundamental para o trabalho de revitalização que estamos realizando no território, assim como o fortalecimento do comércio local é essencial nesse processo de reabilitação do centro histórico do Recife”, disse Ana Paula.

“O Marketing do Futuro chega para mexer com a forma como os nossos empreendedores atuam hoje no comércio presencial. Com esse projeto vamos profissionalizar as vendas online dos nossos empreendedores locais a partir de uma transformação digital capaz de fortalecer as vendas presenciais e abrir novas frentes de negócios. Estamos todos dentro de alguma plataforma digital consumindo. Nossos empreendedores também precisam dessa presença digital realizada de maneira profissional para ampliar as oportunidades de vendas fazendo a nossa economia girar”, detalhou Bernardo D’Almeida, presidente da Emprel. A jornada também faz parte do projeto Rota do Comércio que é destinado aos empresários do Centro do Recife.

