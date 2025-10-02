A- A+

Empresas Prefeitura do Recife abre inscrições para concessão de benefícios fiscais no Centro Atende Recentro ocorre nos dias 7 e 8 de outubro, na CASACOR, e reúne diversas secretarias e órgãos a fim de desburocratizar os processos de quem quer investir no Centro da cidade

Quem é empresário, investidor ou dono de imóvel no Centro do Recife já pode se inscrever para participar da edição 2025 do Atende Recentro e se habilitar para receber benefícios fiscais e acelerar a ocupação da sua empresa nos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista.

O evento, gratuito, promovido pela Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro, ocorre nos dias 7 e 8 de outubro, das 14h às 19h, no Salão de Eventos da CASACOR Pernambuco. As inscrições podem ser feitas através do link https://www.sympla.com.br/evento/atende-recentro-2025/3094493.

O objetivo do Atende Recentro é desburocratizar os processos cartoriais, de licenciamento e alvarás, de preservação, além de orientar o caminho para regularização do imóvel, negociação de dívidas, isenção de impostos (ITBI, ISS, IPTU) através da Lei do Recentro.

A iniciativa também é um momento para apresentar potenciais investidores a bancos parceiros para acessar linhas de financiamento para o retrofit, entre outros serviços.

“Só em 2024, conseguimos que 31 imóveis fossem contemplados com a Lei do Recentro, o que significa 31 novos negócios sendo implantados no Centro do Recife com redução de impostos e promoção da recuperação e da ocupação desses espaços. O Atende Recentro 2025, durante dois dias, oferecerá soluções sob medida, de acordo com o imóvel do seu interesse do participante, contribuindo para a construção de um centro mais vibrante, moderno e acolhedor”, afirmou a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.

Entre os serviços que serão ofertados no Atende Recentro 2025, estão:

Licenciamento e regularização de imóveis

Emissão de licenças e alvarás de obras e atividades urbanas

Disponibilização de informações sobre processos de licenciamento, histórico de deferimentos/indeferimentos e validade de processos

Orientações sobre preservação e restauração de imóveis históricos

Encaminhamentos para abertura de empresas

Outras ações

Durante o lançamento do Plano do Centro, neste ano, foram apresentadas estratégias para a área central do Recife baseada em quatro fundamentos: Habitabilidade, Mobilidade ativa, Dinamização econômica e Desenvolvimento social e cultural.

A viabilização de ações de retrofit, como se vê em mais frequência em outros estados, ganhou força no Recife, a partir da articulação do Gabinete do Centro com o Banco do Nordeste, Sudene e Caixa Econômica Federal para criação de linhas de crédito para imóveis na modalidade multiuso (moradia e serviço), além da criação da Parceria Público-Privada (PPP) Morar no Centro, de retrofit para construção de unidades habitacionais.

Constantemente, o Recentro também realiza ativações para estimular o comércio, com projetos como o “Viva o Centro”, em parceria com a CDL-Recife, e apoia e promove feiras de artesanato que geram emprego e renda.

A programa municipal também realiza, em parceria com as demais secretarias da Prefeitura, ações que ajudam na manutenção e preservação local como drenagem, pavimentação, pintura, ordenamento do comércio popular, pedestrianização das ruas, câmeras de monitoramento e requalificação de praças e mercados. O último anúncio, inclusive, foi bem recente das obras de revitalização da Rua do Bom Jesus.

Serviços no Atende Recentre 2025



• Licenciamento e Regularização de Imóveis

• Emissão de licenças e alvarás de obras e atividades urbanas.

• Disponibilização de informações sobre processos de licenciamento, histórico de deferimentos/indeferimentos e validade de processos.

• Disponibilização de fichas de quadra, acervo histórico de edificações e formulários para projetos aprovados em meio físico.

• Consulta e orientação para ingresso e acompanhamento de processos.

• Informações sobre processos, notificações, pendências e débitos de multas dos imóveis.

• Trilha de resolução para regularização do imóvel.

• Orientações sobre preservação e restauração de imóveis históricos.

• Dúvidas sobre imóveis tombados e procedimentos de preservação em nível federal.

• Esclarecimento sobre alvará de Segurança contra Incêndio e prevenção de acidentes.

• Dúvidas sobre projetos arquitetônicos, regularização de obras e fiscalização profissional

• Orientações sobre isenção de impostos (ITBI, ISS, IPTU)

• Auxílio na negociação de débitos e acesso a sistemas de regularização financeira.

• Orientação sobre processos administrativos e cumprimento de obrigações via determinação judicial.

• Dúvidas sobre processos judiciais e ações de fazer.

• Informações e encaminhamentos para abertura de empresas.

• Disponibilização de trilhas de orientação passo a passo no Portal, com links e instruções para cada etapa.

• Registro e Regularização de Imóveis

• Atualização e regularização do registro do imóvel para garantir validade legal.

• Orientações sobre imóveis da União, incluindo terrenos de marinha e áreas federais.

