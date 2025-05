A- A+

Economia Prefeitura do Recife abre inscrições para imersão digital com foco em pequenos negócios Inscrição são gratuitas e seguem até a próxima semana

A partir desta quarta-feira (21), empreendedores do Recife têm uma nova oportunidade de alavancar seus negócios no ambiente digital. Estão abertas as inscrições para o Inova Negócios: Imersão Digital para Empreendedores, evento promovido pela Prefeitura do Recife com foco no uso estratégico das redes sociais para impulsionar vendas, atrair clientes e fortalecer a presença online das marcas.

O evento é gratuito e direcionado ao micro, pequeno e médio empreendedor do Recife. A imersão será realizada no dia 29 de maio, no Pavilhão Maker, da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), parceira da ação, que é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que conta também com o apoio do Sebrae.

As inscrições seguem até o dia 28 e podem ser feitas por meio deste link. O dia de atividades será dividido em duas partes, mas a iniciativa da imersão é fruto de um programa ainda maior voltado para o marketing digital para os empreendedores do Recife.

“O Inova Negócios é uma imersão online que nasce de um programa nosso chamado Salto Tecnológico. O Salto é um curso que tem duração de uma semana, realizado em parceria com o Sebrae, que percorre de maneira mais detalhada o universo do marketing digital com foco voltado para gestão e vendas”, pontua Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

“O Inova é um recorte dos muitos assuntos que a gente oferece dentro do Salto. Durante um dia inteiro nossos empreendedores terão as primeiras noções sobre esse universo potente de vendas dentro das redes. Hoje nossas relações de consumo, quer seja de bens, serviços ou de informações, se dão de maneira muito forte dentro das redes sociais e a gente quer mostrar que é possível ter uma presença digital convertida em mais clientes e vendas a partir de uma presença online feita de maneira estratégica”, explica Alessandra Xavier, secretária executiva de Projetos Estratégicos.

No período da manhã duas especialistas em conteúdos digitais trarão informações valiosas do mundo digital. A primeira palestra será ministrada pela jornalista e estrategista digital, Mayra Rodrigues. Na pauta dela os participantes conhecerão detalhes sobre como se dão os processos de vendas dentro do Instagram e do WhatsApp e como cada estratégia funciona de acordo com a rede social escolhida.

Logo em seguida é a vez de Milenna Gomes, também jornalista e criadora de conteúdo digital, falar um pouco sobre sua experiência dentro das redes na divulgação de produtos e serviços. Milenna, além de criar conteúdos para a própria página, também trabalha no planejamento da presença digital de uma carteira de clientes, entre eles o restaurante Retetéu, do chef Thiago das Chagas. Ainda no período da manhã o Procon Recife estará engajado na imersão levando para os participantes noções básicas sobre direitos e deveres nas vendas que acontecem dentro do universo online.

No período da tarde é hora de botar a mão na massa. Divididos em grupos, os participantes vão aprender sobre algumas técnicas de fotografia. A atividade será realizada junto com a Escola de Comunicação da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Depois é hora de colocar algumas dessas dicas na atividade que será ministrada por Mayra e por Milenna.

Veja também