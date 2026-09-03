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Economia Prefeitura do Recife alerta empresários do município para mudanças no Simples Nacional Microempresas e Empresas de Pequeno Porte têm até 30 de setembro para escolher a forma que vão recolher os tributos. A Secretaria de Finanças emitiu comunicado a 234 mil empresas

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que atuam dentro do Simples Nacional precisam ficar atentos. Até o dia 30 de setembro, esses dois grupos vão precisar escolher o regime tributário que passarão a adotar a partir do ano que vem. A medida trata da mudança proposta pela reforma tributária no Brasil, na qual prevê a transição para os novos tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Na prática, é preciso avaliar se o recolhimento seguirá dentro da guia única do Simples Nacional ou se os novos tributos serão pagos de forma regular (por fora), no regime híbrido. A Prefeitura do Recife comunicou o alerta para 234 mil pessoas jurídicas cadastradas no município, através do e-mail [email protected].

De acordo com a Secretaria de Finanças do Recife (Sefin), a mudança não afeta os Microempreendedores Individuais (MEIs) da capital pernambucana e a escolha valerá para o recolhimento dos tributos entre os meses de janeiro a junho de 2027. Importante destacar que, em caso de omissão, os tributos serão incluídos na guia única.

Segundo o secretário-executivo de Tributação da Sefin, João Marcelo Araújo, as microempresas e empresas de pequeno porte que já são optantes do Simples Nacional, via de regra, têm permanência automática no regime.

“Ainda assim, é importante que o empresariado, especialmente nesse mês de setembro, esteja a par da situação fiscal da empresa e confirme que a pessoa jurídica ainda se enquadra no regime, para não ter surpresas em 2027, como por exemplo a exclusão da empresa do Simples e a necessidade de refazer trabalho retroativo de contabilidade”, recomendou.

Ainda de acordo com o secretário, é uma escolha que necessita de análise da contabilidade da empresa, de quem são seus clientes, e da necessidade de gerar ou não créditos. “Tudo isso deve entrar na análise para a escolha da forma de recolhimento. Lembrando que essas mudanças anunciadas pela Receita Federal não afetam quem já é MEI ou pretende se enquadrar nessa categoria. Para esse grupo, tudo segue normal até o fim do ano”, ressaltou.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas, micro e pequenos empresários podem buscar atendimento pelos canais digitais da Secretaria de Finanças do Recife. Uma das opções é o serviço “Fale com a Sefin”, disponível no Portal Recife em Dia. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp, pelo número (81) 3355-9025, ou pelo teleatendimento, no 0800 081 1255.

Também é possível procurar atendimento presencial na Unidade de Atendimento ao Contribuinte, localizada no térreo do edifício-sede da Prefeitura do Recife. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Adesão ao simples nacional

A Receita Federal alterou o calendário de adesão ao Simples Nacional para Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs). A solicitação, que anteriormente seria feita apenas em janeiro de 2027, também deverá ser realizada até 30 de setembro deste ano.

Para empresas em início de atividade, abertas a partir de 1º de outubro, a opção pelo regime poderá ser feita durante o restante de 2026 e ao longo de 2027. As mudanças não se aplicam aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

O que é o simples nacional

O Simples Nacional é um regime tributário criado para reduzir a burocracia e facilitar o recolhimento de impostos por micro e pequenas empresas, incluindo os Microempreendedores Individuais (MEIs). Instituído pela Lei Complementar nº 123, de 2006, o sistema unifica o pagamento de diferentes tributos, entre eles o ICMS, o ISS e contribuições patronais para a Previdência.

Para aderir ao regime, a empresa precisa cumprir alguns requisitos, como não possuir débitos em aberto com o poder público e não exercer atividades impedidas de optar pelo Simples Nacional.

O regime é administrado pela Receita Federal e conta com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, permitindo a arrecadação de tributos de forma unificada e simplificada.

A solicitação de adesão pode ser feita pelo Portal do Simples Nacional.

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