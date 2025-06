Visando ao São João, Prefeitura do Recife antecipa salário de junho

A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou nesta terça-feira (10) a antecipação do pagamento dos salários de junho para o dia 20 de junho.



Com isso, mais de R$ 276 milhões serão injetados na economia da capital pernambucana, impulsionando o comércio e os serviços em um dos períodos mais tradicionais do estado: as celebrações de São João.

A medida beneficia mais de 45 mil servidores da administração municipal, entre ativos, aposentados e pensionistas, tanto da administração direta quanto indireta. O crédito será disponibilizado com dez dias de antecedência em relação à data usual, que tradicionalmente ocorre no último dia útil do mês, neste caso, o dia 30.

Veja também