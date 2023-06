A- A+

Salário Prefeitura do Recife antecipa salário de junho e injeta R$ 295 milhões na economia da capital O pagamento correspondente à folha do mês de junho será depositado na próxima quinta-feira (22)

A Prefeitura do Recife decidiu antecipar o pagamento do mês de junho dos servidores para esta quinta-feira (22). O pagamento abrange mais de 41 mil servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) da administração direta e indireta do Executivo Municipal.

Normalmente, os holerites são quitados no último dia útil do mês, que seria no dia 30 deste mês. No total, são mais de R$ 295 milhões injetados na economia da capital.

Segundo informações da Prefeitura, essa antecipação visa impulsionar a economia da cidade durante uma das datas festivas mais tradicionais da cultura pernambucana, o São João.

Além disso, de acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial do município no dia 7 de junho, às repartições da administração direta e indireta do município do Recife terão ponto facultativo no dia 23 de junho, véspera do São João.

