OPORTUNIDADE Prefeitura do Recife anuncia 800 vagas para cursos de qualificação profissional; saiba mais Inscrições devem ser feitas através da plataforma GO Recife

A Prefeitura do Recife anunciou, por meio do seu programa de qualificação, novas oportunidades para os recifenses que estão à procura de qualificação profissional.



A partir das 14h, desta segunda-feira (29), 800 vagas em cursos gratuitos de qualificação nas escolas profissionalizantes do município serão disponibilizadas na plataforma GO Recife.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever através do aplicativo ou site Conecta Recife, onde devem acessar a aba do GO Recife, também disponível através do gorecife.recife.pe.gov.br.

O principal requisito para a inscrição é que o candidato seja morador do Recife.

Outros critérios como idade e escolaridade mínimas podem ser observadas durante o ato da inscrição de acordo com o curso desejado.

Durante sua inscrição, também é possível escolher a escola e o turno de sua preferência.

Contudo, para validar sua inscrição, é necessário se dirigir à escola escolhida portando os documentos solicitados e validar a sua matrícula.

Vagas

Ao todo, são 400 vagas exclusivas para o curso de “Energia Solar - Técnicas para montagem de Sistema Solar Fotovoltaico na configuração on grid e off grid”.

O curso conta com 16 turmas, que serão distribuídas nas Escolas Profissionalizantes Bidu Krause (Totó), São José (Santo Amaro), Magalhães Bastos (Várzea), Zuleide Gomes (Beberibe), Dom Bosco (Casa Amarela) e Dona Olegarinha (Madalena).

As outras 400 vagas serão distribuídas em nove cursos: Básico de Pintura Predial, Básico de Pedreiro/Pedreira, Encanador, Masseiro, Pizza e Massas, Padeiro, Corte, Costura, Ajuste e Customização, Sorveteiro e Açougueiro.

Comunidades

Essa é a segunda leva de cursos iniciadas pelo Qualifica Recife neste mês de janeiro. O programa já qualificou este mês 800 pessoas por meio de uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional e várias instituições, como associações de moradores, clubes de mães, igrejas, sindicatos e outras. Em 2023, 12 mil pessoas participaram dos cursos.

