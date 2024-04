A- A+

Voos Prefeitura do Recife anuncia voo direto da capital pernambucana para cidade do Porto, em Portugal O voo direto entre as duas cidades foi oficializado durante reunião realizada em Brasília

O Governo Federal e a Prefeitura do Recife anunciaram, nesta quarta-feira (24), que a capital pernambucana terá voo direto para a cidade do Porto, em Portugal, a partir de dezembro deste ano. O voo direto entre as duas cidades foi oficializado durante reunião realizada em Brasília. A companhia aérea Azul será a empresa responsável por operar a nova conexão.

O anúncio oficial contou com a presença do prefeito João Campos, do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, além do Ministério do Turismo e da Embratur.

Segundo Campos, a decisão foi uma ação conjunta entre prefeitura, Ministério de Portos e Aeroportos, Câmara Federal, Ministério do Turismo e a Azul.



“A nossa cidade passa a ser a única capital brasileira do Nordeste a ter um voo de companhia nacional direto para a Europa. Que a gente possa consolidar a aviação como instrumento de gerar emprego, desenvolvimento econômico e fortalecer a nossa cidade”, destacou.

Em março de 2024, foram 91 voos semanais conectando Portugal a várias cidades brasileiras. Além disso, a cidade do Porto é o 5º destino mais procurado pelos pernambucanos.



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou a importância da nova conexão da capital pernambucana. “Isso vai estimular muito o turismo de Pernambuco, do Nordeste. Há uma demanda grande, porque além de Recife, será um hub também desse voo, porque muita gente pode sair de outros destinos para ir direto para o Porto”, avaliou.



O Recife possui, atualmente, um voo diário para Lisboa e, a partir de junho, esse número passará a 13 voos semanais, via companhia aérea TAP. No momento, todavia, nenhuma companhia aérea oferece voos diretos entre o aeroporto do Recife e o de Porto. A maioria das rotas tem uma ou mais escalas, com histórico de conexão através da capital portuguesa.



O secretário Antonio Coelho pontuou, ainda, que essa conquista não só comprova a tendência de crescimento e o potencial de expansão do destino como confirma a retomada gradual da reinserção do Recife nas rotas aéreas internacionais, reduzidas durante a pandemia da Covid-19.



“O voo Recife-Porto faz parte de um compromisso da gestão do prefeito João Campos em promover a conexão do Recife com cidades brasileiras e de todo o mundo. Na tarde de hoje, estamos concretizando mais uma missão de integrar a capital a outros destinos nacionais e internacionais. Nossa prioridade segue a de trabalhar para oferecer um melhor serviço à população ao mesmo tempo em que fortalecemos toda a cadeia produtiva abraçada pelo turismo”, destacou o secretário.

Veja também

Reforma tributária Regulamentação da reforma tributária prevê alíquota média de 26,5%